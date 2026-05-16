Фінал "Євробачення": де дивитися, порядок виступів та як голосувати

Уже 16 травня відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2026", у якому представники 25 країн змагатимуться за перемогу та право провести наступний конкурс у себе вдома. Україну цьогоріч представляє LELÉKA з піснею "Ridnym" - вона вийде на сцену під номером 7.
Пряма трансляція останнього етапу конкурсу стартує 16 травня о 22:00 за київським часом. Перед початком шоу на глядачів чекає спеціальне передшоу, яке розпочнеться о 21:30.
Стежити за конкурсом можна на кількох платформах:
Крім того, на YouTube-каналі "Євробачення Україна" глядачі компанію Тімуру Мірошниченку складе alyona alyona.
Голосують усі країни-учасниці конкурсу, зокрема й ті, які не потрапили у фінал. Кожен глядач може віддати до 10 голосів, однак підтримати представника своєї країни не можна.
Віддати голос за своїх фаворитів зможуть глядачі з країн, які не беруть участі в "Євробаченні". Для них працює окреме голосування у категорії "Решта світу" на платформі esc.vote. Воно триває перед фіналом і продовжиться після початку першого виступу.
Українці можуть проголосувати за свого фаворита через SMS-повідомлення на номер 7576 або онлайн на сайті esc.vote. Якщо ви перебуваєте за кордоном, то маєте можливість підтримати представницю країни.
Оцінюватимуть учасників не лише глядачі, а й журі. Оголосить бали від України у цьогорічному фіналі Даниїл Лещинський з гурту Ziferblat.
1. Данія: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
2. Німеччина: Sarah Engels "Fire"
3. Ізраїль: Noam Bettan "Michelle"
4. Бельгія: ESSYLA "Dancing on the Ice"
5. Албанія: Alis "Nân"
6. Греція: Akylas "Ferto"
7. Україна: LELÉKA "Ridnym"
8. Австралія: Delta Goodrem "Eclipse"
9. Сербія: LAVINA "Kraj Mene"
10. Мальта: AIDAN "Bella"
11. Чехія: Daniel Zizka "CROSSROADS"
12. Болгарія: DARA "Bangaranga"
13. Хорватія: LELEK "Andromeda"
14. Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
15. Франція: Monroe "Regarde!"
16. Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
17. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
18. Польща: ALICJA "Pray"
19. Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
20. Швеція: FELICIA "My System"
21. Кіпр: Antigoni "JALLA"
22. Італія: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"
23. Норвегія: JONAS LOVV "YA YA YA"
24. Румунія: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
25. Австрія: COSMÓ "Tanzschein"