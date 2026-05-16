Фінал "Євробачення": де дивитися, порядок виступів та як голосувати

Де дивитися фінал "Євробачення-2026"

Пряма трансляція останнього етапу конкурсу стартує 16 травня о 22:00 за київським часом. Перед початком шоу на глядачів чекає спеціальне передшоу, яке розпочнеться о 21:30.

Стежити за конкурсом можна на кількох платформах:

Крім того, на YouTube-каналі "Євробачення Україна" глядачі компанію Тімуру Мірошниченку складе alyona alyona.

Як голосувати у фіналі "Євробачення-2026"

Голосують усі країни-учасниці конкурсу, зокрема й ті, які не потрапили у фінал. Кожен глядач може віддати до 10 голосів, однак підтримати представника своєї країни не можна.

Віддати голос за своїх фаворитів зможуть глядачі з країн, які не беруть участі в "Євробаченні". Для них працює окреме голосування у категорії "Решта світу" на платформі esc.vote. Воно триває перед фіналом і продовжиться після початку першого виступу.

Українці можуть проголосувати за свого фаворита через SMS-повідомлення на номер 7576 або онлайн на сайті esc.vote. Якщо ви перебуваєте за кордоном, то маєте можливість підтримати представницю країни.

Оцінюватимуть учасників не лише глядачі, а й журі. Оголосить бали від України у цьогорічному фіналі Даниїл Лещинський з гурту Ziferblat.

Порядок виступів та пісні фіналістів

1. Данія: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"



2. Німеччина: Sarah Engels "Fire"



3. Ізраїль: Noam Bettan "Michelle"



4. Бельгія: ESSYLA "Dancing on the Ice"



5. Албанія: Alis "Nân"



6. Греція: Akylas "Ferto"



7. Україна: LELÉKA "Ridnym"



8. Австралія: Delta Goodrem "Eclipse"



9. Сербія: LAVINA "Kraj Mene"



10. Мальта: AIDAN "Bella"



11. ​​Чехія: Daniel Zizka "CROSSROADS"



12. Болгарія: DARA "Bangaranga"



13. Хорватія: LELEK "Andromeda"



14. Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"



15. Франція: Monroe "Regarde!"



16. Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"



17. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"



18. Польща: ALICJA "Pray"



19. Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"



20. Швеція: FELICIA "My System"



21. Кіпр: Antigoni "JALLA"



22. Італія: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"



23. Норвегія: JONAS LOVV "YA YA YA"



24. Румунія: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"



25. Австрія: COSMÓ "Tanzschein"