Финал "Евровидения": где смотреть, порядок выступлений и как голосовать

Где смотреть финал "Евровидения-2026"

Прямая трансляция последнего этапа конкурса стартует 16 мая в 22:00 по киевскому времени. Перед началом шоу зрителей ждет специальное предшоу, которое начнется в 21:30.

Следить за конкурсом можно на нескольких платформах:

Кроме того, на YouTube-канале"Евровидение Украина" зрители компанию Тимуру Мирошниченко составит alyona alyona.

Как голосовать в финале "Евровидения-2026"

Голосуют все страны-участницы конкурса, в том числе и те, которые не попали в финал. Каждый зритель может отдать до 10 голосов, однако поддержать представителя своей страны нельзя.

Отдать голос за своих фаворитов смогут зрители из стран, которые не участвуют в "Евровидении". Для них работает отдельное голосование в категории "Остальной мир" на платформе esc.vote. Оно продолжается перед финалом и продолжится после начала первого выступления.

Украинцы могут проголосовать за своего фаворита через SMS-сообщение на номер 7576 или онлайн на сайте esc.vote. Если вы находитесь за границей, то имеете возможность поддержать представительницу страны.

Оценивать участников будут не только зрители, но и жюри. Объявит баллы от Украины в нынешнем финале Даниил Лещинский из группы Ziferblat.

Порядок выступлений и песни финалистов

1. Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"



2. Германия: Sarah Engels "Fire"



3. Израиль: Noam Bettan "Michelle"



4. Бельгия: ESSYLA "Dancing on the Ice"



5. Албания: Alis "Nân"



6. Греция: Akylas "Ferto"



7. Украина: LELÉKA "Ridnym"



8. Австралия: Дельта Гудрем "Затмение"



9. Сербия: LAVINA "Kraj Mene"



10. Мальта: AIDAN "Bella"



11. Чехия: Daniel Zizka "CROSSROADS"



12. Болгария: DARA "Bangaranga"



13. Хорватия: LELEK "Andromeda"



14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"



15. Франция: Monroe "Regarde!"



16. Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"



17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"



18. Польша: ALICJA "Pray"



19. Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"



20. Швеция: FELICIA "My System"



21. Кипр: Antigoni "JALLA"



22. Италия: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"



23. Норвегия: JONAS LOVV "YA YA YA YA"



24. Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"



25. Австрия: COSMÓ "Tanzschein"