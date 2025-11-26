Фільм "2000 метрів до Андріївки" може отримати "Оскар": де подивитися

Фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" офіційно потрапив до списку потенційних претендентів на премію "Оскар-2026".

РБК-Україна розповідає, що відомо про стрічку, в яких категоріях їй світить номінація та де дивитися.

Фільм "2000 метрів до Андріївки" претендує на "Оскар": що відомо

Стрічка потрапила до довгого списку претендентів, а отже відповідає правилам і може претендувати на легендарну кінопремію. Пізніше з цього списку обирають шортлист, а потім вже офіційних номінантів.

Робота Чернова знаходиться у списках документальних та міжнародних фільмів. Члени кіноакадемії будуть обирати претендентів із 201 документальних, 86 міжнародних і 35 анімаційних фільмів.

Які стрічки потраплять до шортлиста стане відомо 16 грудня 2025 року, а номінанти на премію будуть оголошені 22 січня 2026 року.

Кадр з картини Чернова

Про що фільм "2000 метрів до Андріївки"

Це друга документальна стрічка українського режисера Мстислав Чернова, який приніс Україні перший "Оскар" завдяки важливому фільму "20 днів у Маріуполі".

Картина розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом ЗСУ та, безпосередньо, 3-ю окремою штурмовою бригадою.

Тут автори спрямовують камери на українських військових та демонструють реалії життя в окопах.

Під час важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими 3 ОШБр. Метр за метром вони долають вузьку посадку, щоб звільнити окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту.

Зйомки фільму почалися у вересні 2023 року, а вся робота зайняла майже 1,5 року. Також над ним працювали продюсерки Мішель Майснер та Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуетки "Оскар" за "20 днів у Маріуполі".

Монтажем займалася Майснер, а музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі", композитор і музичний продюсер Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").



Де дивитися "2000 метрів до Андріївки"

Фільм офіційно з'явиться на кількох стримінгових платформах. Оскільки він створений в партнерстві між Associated Press та FRONTLINE (PBS), перша та основна телевізійна прем'єра відбудеться 25 листопада на американському каналі PBS.

В той же день онлайн-прем'єра станеться на офіційному YouTube-каналі FRONTLINE PBS. З вечора вівторка фільм, озвучений автором англійською, стане доступним для перегляду тих глядачів, які знаходяться в США або володіють американською IP-адресою.

"2000 метрів до Андріївки" - це глибоко відчутний і безкомпромісний опис того, що відбувається на полі бою. Журналістика очевидців є надзвичайно важливою - особливо під час конфлікту - щоб показати світові реальні факти, і саме це робить цей фільм. Ми дуже раді співпрацювати з FRONTLINE, щоб поділитися цим важливим документальним фільмом з якомога ширшою аудиторією", - зазначила старша віцепрезидентка та виконавча редакторка Associated Press Джулі Пейс.

А вже з 27 листопада можна буде подивитися на Київстар ТБ українською.

Кадр з фільму "2000 метрів до Андріївки"

Успіх на міжнародній арені

Картина вже отримала чимало позитивних відгуків. Вперше її представили на американському фестивалі Sundance, де вона одразу здобула приз за найкращу режисерську роботу.

Крім того, фільм став одним із переможців на Копенгагенському міжнародному фестивалі документального кіно CPH:DOX, під час якого відбулася європейська прем'єра.

Став "Найкращим міжнародним документальним фільмом" на акредитованому "Оскаром" міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv в Ізраїлі.

На польському Millennium Docs Against Gravity здобув Audience Award, а також був відзначений спеціальним показом на фестивалі Hot Docs у Торонто та показаний в день церемонії відкриття Каннського кінофестивалю в рамках "Дня України".