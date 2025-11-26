Фильм "2000 метрів до Андріївки" может получить "Оскар": где посмотреть

Фильм украинского режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" официально попал в список потенциальных претендентов на премию "Оскар-2026".

РБК-Украина рассказывает, что известно о ленте, в каких категориях ей светит номинация и где смотреть.

Фильм "2000 метрів до Андріївки" претендует на "Оскар": что известно

Лента попала в длинный список претендентов, а значит соответствует правилам и может претендовать на легендарную кинопремию. Позже из этого списка выбирают шортлист, а потом уже официальных номинантов.

Работа Чернова находится в списках документальных и международных фильмов. Члены киноакадемии будут выбирать претендентов из 201 документальных, 86 международных и 35 анимационных фильмов.

Какие ленты попадут в шортлист станет известно 16 декабря 2025 года, а номинанты на премию будут объявлены 22 января 2026 года.

Кадр из картины Чернова

О чем фильм "2000 метрів до Андріївки"

Это вторая документальная лента украинского режиссера Мстислава Чернова, который принес Украине первый "Оскар" благодаря важному фильму "20 днів у Маріуполі".

Картина рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом ВСУ и, непосредственно, 3-й отдельной штурмовой бригадой.

Во время тяжелого контрнаступления в 2023 году журналисты следуют за военными. Метр за метром они преодолевают узкую посадку, чтобы освободить оккупированное россиянами и окруженное минами село Андреевка в окрестностях Бахмута.

Съемки фильма начались в сентябре 2023 года, а вся работа заняла почти 1,5 года. Также над ним работали продюсеры Мишель Майснер и Рейни Аронсон-Рат, которые тоже получили статуэтки "Оскар" за "20 днів у Маріуполі".

Монтажем занималась Майснер, а музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми", композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер ("Чернобыль", "Джокер").



Где смотреть "2000 метрів до Андріївки"

Фильм появится на нескольких стриминговых платформах. Поскольку он создан в партнерстве между Associated Press и FRONTLINE (PBS), первая и основная телевизионная премьера состоится 25 ноября на американском канале PBS.

В тот же день онлайн-премьера состоится и на официальном YouTube-канале FRONTLINE PBS. С вечера вторника фильм, озвученный автором на английском, станет доступным для просмотра тех зрителей, которые находятся в США или имеют американский IP-адрес.

"2000 метрів до Андріївки" - это глубоко ощутимое и бескомпромиссное описание того, что происходит на поле боя. Журналистика очевидцев чрезвычайно важна - особенно во время конфликта - чтобы показать миру реальные факты, и именно это делает этот фильм. Мы очень рады сотрудничать с FRONTLINE, чтобы поделиться этим важным документальным фильмом с как можно более широкой аудиторией", - отметила старший вице-президент и исполнительный редактор Associated Press Джули Пейс.

А уже с 27 ноября можно будет посмотреть фильм на Київстар ТБ на украинском.

Кадр из фильма "2000 метрів до Андріївки"

Успех на международной арене

Картина уже получила немало положительных отзывов. Впервые ее представили на американском фестивале Sundance, где она сразу одержала приз за лучшую режиссерскую работу.

Кроме того, фильм стал одним из победителей на Копенгагенском международном фестивале документального кино CPH:DOX, во время которого состоялась европейская премьера.

Стал "Лучшим международным документальным фильмом" на аккредитованном "Оскаром" международном фестивале документального кино DocAviv в Израиле.

На польском Millennium Docs Against Gravity получил Audience Award, а также был отмечен специальным показом на фестивале Hot Docs в Торонто и показан в день церемонии открытия Каннского кинофестиваля в рамках "Дня Украины".