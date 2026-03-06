UA

Фіаско Мандзина після Олімпіади: Підручний врятував Україну від повного провалу на КС

20:22 06.03.2026 Пт
2 хв
Капітан збірної став єдиним українцем у заліковій зоні, поки партнери збирали штрафні хвилини
aimg Андрій Костенко
Дмитро Підручний (фото: biathlon.com.ua)

У фінському Контіолахті відбулася чоловіча індивідуальна гонка у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону. Для чоловіків це був перший старт після Олімпіади-2026.

Як бігли та стріляли українці

Українську команду на дистанції 20 км представляли п'ятеро атлетів. Тренерський штаб провів ротацію, залучивши Артема Тищенка та Богдана Цимбала замість Антона Дудченка та Тараса Лесюка. Також стартували Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Богдан Борковський.

Головним героєм у складі нашої збірної став Підручний. Капітан продемонстрував солідну роботу на вогневих рубежах, закривши 19 із 20-ти мішеней. Єдина хиба на другій стрільбі не завадила Дмитру нав'язати боротьбу лідерам світового біатлону. У підсумку Підручний посів високе 16-те місце, ставши єдиним представником України в очковій зоні.

Натомість справжнім розчаруванням став виступ Мандзина. Біатлоніст, на якого покладали великі надії після Олімпіади, зазнав фіаско вже на першому рубежі, отримавши дві хвилини штрафу. Загалом із п'ятьма промахами Мандзин опинився лише на 63-й позиції.

Не кращою була ситуація і в інших українців: Борковський з чотирма хибами фінішував 60-м, а Тищенко та Цимбал опинилися у кінці восьмого десятку.

Перемога Перро

Боротьба за "золото" розгорнулася між представниками Франції та Норвегії.

Перемогу здобув француз Ерік Перро, який втретє поспіль виграв особистий старт на рівні Кубка світу. На подіумі з чистою стрільбою він випередив норвежців Штурлу Легрейда та Ветле Крістіансена.

Результати чоловічої індивідуальної гонки:

  1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 44:55.7
  2. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +29.9
  3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) +47.9
  • …16. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) +3:45.3
  • …60. Богдан Борковський (0+2+2+0) +7:05.1
  • …63. Віталій Мандзин (2+0+2+1) +7:33.7
  • …78. Артем Тищенко (1+2+0+0) +8:54.2
  • …79. Богдан Цимбал (1+1+1+1) +9:13.7

Що далі

Програма фінського етапу Кубка світу продовжиться у суботу, 7 березня.

О 14:40 за Києвом розпочнеться жіночій масстарт (12,5 км). А о 16:40 – чоловіки проведуть естафету (4х7,5 км).

Раніше ми повідомляли, як пройшов перший виступ українок на Кубку світу після Олімпіади-2026.

