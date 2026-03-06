Фиаско Мандзина после Олимпиады: Пидручный спас Украину от полного провала на КС

В финском Контиолахти состоялась мужская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Для мужчин это был первый старт после Олимпиады-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Украинскую команду на дистанции 20 км представляли пятеро атлетов. Тренерский штаб провел ротацию, привлекая Артема Тищенко и Богдана Цымбала вместо Антона Дудченко и Тараса Лесюка. Также стартовали Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Богдан Борковский.
Главным героем в составе нашей сборной стал Пидручный. Капитан продемонстрировал солидную работу на огневых рубежах, закрыв 19 из 20-ти мишеней. Единственный промах на второй стрельбе не помешал Дмитрию навязать борьбу лидерам мирового биатлона. В итоге Пидручный занял высокое 16-е место, став единственным представителем Украины в очковой зоне.
Настоящим разочарованием стало выступление Мандзина. Биатлонист, на которого возлагали большие надежды после Олимпиады, потерпел фиаско уже на первом рубеже, получив две минуты штрафа. Всего с пятью промахами Мандзин оказался лишь на 63-й позиции.
Не лучше была ситуация и у других украинцев: Борковский с четырьмя промахами финишировал 60-м, а Тищенко и Цымбал оказались в конце восьмого десятка.
Борьба за "золото" развернулась между представителями Франции и Норвегии.
Победу одержал француз Эрик Перро, который в третий раз подряд выиграл личный старт на уровне Кубка мира. На подиуме с чистой стрельбой он опередил норвежцев Штурлу Легрейда и Ветле Кристиансена.
Результаты мужской индивидуальной гонки:
Программа финского этапа Кубка мира продолжится в субботу, 7 марта.
В 14:40 по Киеву начнется женский масстарт (12,5 км). А в 16:40 - мужчины проведут эстафету (4х7,5 км).
