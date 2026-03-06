RU

Фиаско Мандзина после Олимпиады: Пидручный спас Украину от полного провала на КС

20:22 06.03.2026 Пт
2 мин
Капитан сборной стал единственным украинцем в зачетной зоне, пока партнеры собирали штрафные минуты
aimg Андрей Костенко
Дмитрий Пидручный (фото: biathlon.com.ua)

В финском Контиолахти состоялась мужская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Для мужчин это был первый старт после Олимпиады-2026.

Как бежали и стреляли украинцы

Украинскую команду на дистанции 20 км представляли пятеро атлетов. Тренерский штаб провел ротацию, привлекая Артема Тищенко и Богдана Цымбала вместо Антона Дудченко и Тараса Лесюка. Также стартовали Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Богдан Борковский.

Главным героем в составе нашей сборной стал Пидручный. Капитан продемонстрировал солидную работу на огневых рубежах, закрыв 19 из 20-ти мишеней. Единственный промах на второй стрельбе не помешал Дмитрию навязать борьбу лидерам мирового биатлона. В итоге Пидручный занял высокое 16-е место, став единственным представителем Украины в очковой зоне.

Настоящим разочарованием стало выступление Мандзина. Биатлонист, на которого возлагали большие надежды после Олимпиады, потерпел фиаско уже на первом рубеже, получив две минуты штрафа. Всего с пятью промахами Мандзин оказался лишь на 63-й позиции.

Не лучше была ситуация и у других украинцев: Борковский с четырьмя промахами финишировал 60-м, а Тищенко и Цымбал оказались в конце восьмого десятка.

Победа Перро

Борьба за "золото" развернулась между представителями Франции и Норвегии.

Победу одержал француз Эрик Перро, который в третий раз подряд выиграл личный старт на уровне Кубка мира. На подиуме с чистой стрельбой он опередил норвежцев Штурлу Легрейда и Ветле Кристиансена.

Результаты мужской индивидуальной гонки:

  1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0+0) 44:55.7
  2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0+0) +29.9
  3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0+0) +47.9
  • ...16. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0+0) +3:45.3
  • ...60. Богдан Борковский (0+2+2+0+0) +7:05.1
  • ...63. Виталий Мандзин (2+0+2+2+1) +7:33.7
  • ...78. Артем Тищенко (1+2+0+0) +8:54.2
  • ...79. Богдан Цымбал (1+1+1+1) +9:13.7

Что дальше

Программа финского этапа Кубка мира продолжится в субботу, 7 марта.

В 14:40 по Киеву начнется женский масстарт (12,5 км). А в 16:40 - мужчины проведут эстафету (4х7,5 км).

Ранее мы сообщали, как прошло первое выступление украинок на Кубке мира после Олимпиады-2026.

