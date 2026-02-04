ua en ru
Фіаско у Мадриді: "Динамо" U19 вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Середа 04 лютого 2026 15:21
Фіаско у Мадриді: "Динамо" U19 вилетіло з Юнацької ліги УЄФА Юнацька команда "Динамо" U19 (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Катерина Урсатій

Юнацька команда "Динамо" U19 зазнала розгромної поразки від мадридського "Атлетіко" (2:6) у першому матчі плей-офф Юнацької ліги УЄФА сезону-2025/26 і припинила виступ у турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Провальний старт "біло-синіх"

Кияни, які пробилися до 1/16 фіналу через сито кваліфікації "Шляху чемпіонів", не змогли нав'язати боротьбу мадридцям з перших хвилин.

Вже до середини першого тайму гості поступалися у два м'ячі: рахунок відкрив Серхіо Естебан, а згодом перевагу іспанців закріпив Мігель Хіль Родрігес.

Надію на камбек подарував Богдан Редушко на початку другого тайму. Його влучний удар на 52-й хвилині скоротив розрив до мінімуму (1:2).

Проте радість українських уболівальників була нетривалою - "матрацники" миттєво відповіли серією результативних атак.

Розгром у другому таймі

Після пропущеного гола іспанський колектив повністю перехопив ініціативу.

Протягом короткого проміжку часу у воротах В'ячеслава Суркіса опинилося ще чотири м'ячі.

Дубль оформив Вінатеа, а Гросс та Муньйос довели рахунок до непристойного.

У компенсований арбітром час Богдан Редушко зумів оформити дубль, трохи підсолодивши гіркоту поразки, проте на підсумковий результат це не вплинуло.

Підсумки єврокубкового шляху

Для "Динамо" U19 цей поєдинок став першим офіційним виступом у 2026 році та останнім на міжнародній арені в поточному сезоні.

Раніше кияни пройшли шотландський "Гіберніан" (1:0, 1:1), але рівень мадридської академії виявився недосяжним.

Тепер "біло-сині" зосередяться на внутрішній першості. Найближчий матч команда проведе в українській Лізі U19 проти львівського "Руху". Зустріч запланована на п'ятницю, 20 лютого.

