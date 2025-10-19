Ферстаппен виграв спринт у США: обидва лідери чемпіонату вибули з гонки
Макс Ферстаппен з "Ред Булл" здобув поул-позицію на етапі Формули-1 у Техасі, де боротьба за титул сезону 2025 року виходить на фінішну пряму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат перегонів.
Ферстаппен стартуватиме першим у Гран-прі США
З 17 по 19 жовтня на автодромі "Америк" в Остіні проходить 19-й етап чемпіонату світу Формули-1 – Гран-прі США.
Головною подією кваліфікації став успіх чинного чемпіона Макса Ферстаппена, який випередив Ландо Норріса з "Макларена" та Шарля Леклера з "Феррарі".
Інцидент у спринті: обидва лідери чемпіонату зійшли з дистанції
Напередодні основної гонки фанати стали свідками драматичного спринту. Уже на старті трапилася масова аварія за участю Оскара Піастрі та Ніко Хюлькенберга, в яку потрапили й Ландо Норріс з Фернандо Алонсо.
У результаті обидва представники "Макларена" – головні претенденти на титул – не змогли фінішувати.
Переможцем спринту став Макс Ферстаппен, другим фінішував Джордж Расселл із "Мерседеса", а третє місце посів Карлос Сайнс із "Вільямса".
Серед тих, хто скористався хаосом на старті, були пілоти "Феррарі": Льюїс Гамільтон і Шарль Леклер завершили спринт на четвертій та п’ятій позиціях відповідно.
Очки також здобули Александр Албон, Юкі Цунода та Андреа Кімі Антонеллі.
Заїзд завершився під машиною безпеки після інциденту з Ленсом Строллом, який вибив Естебана Окона.
Результати кваліфікації:
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Ландо Норріс ("Макларен")
- Шарль Леклер ("Феррарі")
- Джордж Расселл ("Мерседес")
- Льюїс Гамільтон ("Феррарі")
- Оскар Піастрі ("Макларен")
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес")
- Олівер Берман ("Хаас")
- Карлос Сайнс ("Вільямс")
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартін")
Де та коли дивитися Формулу-1
Основна гонка Гран-прі США розпочнеться у неділю, 19 жовтня, о 22:00 за київським часом.
Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та гонки в Україні покаже Setanta Sports Ukraine.
Після 18 етапів сезону-2025 особистий залік пілотів очолює Оскар Піастрі, який також допоміг Макларену зберегти Кубок конструкторів.
Ситуація у чемпіонаті
Перед стартом гонки лідером особистого заліку залишається Оскар Піастрі (336 очок), далі йдуть Ландо Норріс (314) та Макс Ферстаппен (281).
У Кубку конструкторів продовжує лідирувати Макларен (650 очок), випереджаючи Мерседес (333) і Феррарі (309).
