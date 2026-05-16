Фатальна помилка судді? Чухаджян зазнав прикрої поразки у кроці від титулу чемпіона

Протистояння Чухаджян - Донован стало головною подією грандіозного спортивного шоу.

На кону стояв омріяний квиток - право вийти на ринг проти чинного чемпіона світу Льюїса Крокера.

Ірландець Донован підходив до цього поєдинку з шаленою мотивацією, адже два свої попередні бої він програв саме Крокеру (перший - через скандальну дискваліфікацію за удар після гонгу, другий - роздільним рішенням суддів).

Цього разу 27-річний ірландець зробив усе, щоб отримати шанс на трилогію.

Нокдаун з кута та скандальне рішення рефері

Долю надважкого 12-раундового поєдинку вирішили два епізоди, в яких український боксер опинявся на настилі рингу.

Перший чіткий дзвіночок для Карена пролунав у шостому раунді.

Донован, якого затиснули в кутку рингу, зміг ефектно викрутитися з пастки та миттєво пробив потужну «двійку» в голову Чухаджяна - українець опинився в нокдауні.

Проте справжня драма розігралася згодом, коли Донован оформив другий, вкрай суперечливий нокдаун:

Чухаджян знову затиснув суперника біля канатів і контролював ситуацію.

Після зустрічної атаки ірландця Карен помітно втратив рівновагу і присіг на коліно.

Рефері у ринзі миттєво відкрила рахунок.

Наші боксер емоційно намагався пояснити, що суперник відверто штовхнув його, а не пробив, але третя сторона в ринзі своє рішення не змінила.

Спроба камбеку та вердикт суддів

Попри два важкі психологічні та фізичні удари, Чухаджян продемонстрував залізну волю.

Наприкінці поєдинку українець повністю перехопив ініціативу, затиснув ірландця і видав потужну фінальну трихвилинку.

Зрештою, переможця визначали за суддівськими записками. На превеликий жаль, втрачені очки під час нокдаунів відіграли ключову роль.

Судді одностайно віддали перемогу Педді Доновану: 111-115, 112-114 та 113-115.

Після оголошення результатів задоволений ірландець висловив повагу нашому спортсмену та одразу викликав на бій свого давнього ворога:

"Карен Чухаджян - один з найкращих боксерів світу, і ми це знаємо. Тепер час повертатися до трилогії, нумо, Льюїсе Крокере. Ми повертаємося", - заявив Донован прямо на ринзі.

Для 29-річного Карена Чухаджяна це друга невдача за останні чотири поєдинки.

Раніше українець уже намагався завоювати цей титул, проте поступився грізному американцю Джарону Еннісу в бою за повноцінний пояс чемпіона світу IBF.