Фантастичний гол "Тоттенгема" вразив Європу: відео шедевра та всі результати Ліги чемпіонів цього дня

"Арсенал" знищив "Славію", "Наполі" не зумів забити

Ігровий день відкрив матч у Празі, де "Славія" приймала "Арсенал". Команда Мікеля Артети продемонструвала повну перевагу й розгромила суперника з рахунком 3:0.

Героєм зустрічі став Меріно, який оформив дубль. Першим забитим м’ячем у матчі відзначився Букайо Сака, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму.

В іншій грі "Наполі" не зміг пробити захист франкфуртського "Айнтрахта" – поєдинок завершився без голів.

Сенсаційний гол ван де Вена і тріумф "Тоттенгема"

Справжньою окрасою ігрового дня став матч у Лондоні, де "Тоттенгем" розгромив "Копенгаген" із рахунком 4:0, навіть попри вилучення Брендона Джонсона.

Головним героєм став захисник Міккі ван де Вен, який забив один із найяскравіших голів сезону.

На 64-й хвилині він пронісся з м’ячем понад 75 метрів від власного штрафного майданчика, залишивши позаду кількох суперників, і точно пробив у дальній кут. Це вже шостий гол нідерландця у сезоні.

Раніше повідомлялося, що футболіст зазнав струсу мозку після влучання м’яча у голову під час лондонського дербі з "Челсі", але тепер він повернувся й зробив це максимально ефектно.