Фантастичний гол "Тоттенгема" вразив Європу: відео шедевра та всі результати Ліги чемпіонів цього дня

У вівторок, 4 листопада, стартував четвертий тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Європейський футбол подарував уболівальникам одразу кілька гучних результатів і один із найефектніших голів турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Ігровий день відкрив матч у Празі, де "Славія" приймала "Арсенал". Команда Мікеля Артети продемонструвала повну перевагу й розгромила суперника з рахунком 3:0.
Героєм зустрічі став Меріно, який оформив дубль. Першим забитим м’ячем у матчі відзначився Букайо Сака, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму.
В іншій грі "Наполі" не зміг пробити захист франкфуртського "Айнтрахта" – поєдинок завершився без голів.
Справжньою окрасою ігрового дня став матч у Лондоні, де "Тоттенгем" розгромив "Копенгаген" із рахунком 4:0, навіть попри вилучення Брендона Джонсона.
Головним героєм став захисник Міккі ван де Вен, який забив один із найяскравіших голів сезону.
На 64-й хвилині він пронісся з м’ячем понад 75 метрів від власного штрафного майданчика, залишивши позаду кількох суперників, і точно пробив у дальній кут. Це вже шостий гол нідерландця у сезоні.
Раніше повідомлялося, що футболіст зазнав струсу мозку після влучання м’яча у голову під час лондонського дербі з "Челсі", але тепер він повернувся й зробив це максимально ефектно.
У центральних матчах дня "ПСЖ" приймав "Баварію", а "Ліверпуль" зійшовся з мадридським "Реалом".
У Парижі команда Луїса Енріке поступилася німецькому гранду з рахунком 1:2. Героєм мюнхенців став Луїс Діас, який оформив дубль, але наприкінці першого тайму отримав червону картку. Попри чисельну перевагу, "ПСЖ" зміг відповісти лише одним голом.
На "Енфілді" "Ліверпуль" здобув мінімальну перемогу 1:0 завдяки точному удару Алексіса Макаллістера після стандарту.
Голкіпер мадридців Тібо Куртуа провів блискучий матч, здійснивши 8 сейвів, однак навіть його зусилля не врятували "Реал" від поразки.
