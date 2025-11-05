UA

Фантастичний гол "Тоттенгема" вразив Європу: відео шедевра та всі результати Ліги чемпіонів цього дня

Ліга чемпіонів 2025/26 (фото: instagram.com/spursofficial)
Автор: Катерина Урсатій

У вівторок, 4 листопада, стартував четвертий тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Європейський футбол подарував уболівальникам одразу кілька гучних результатів і один із найефектніших голів турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

"Арсенал" знищив "Славію", "Наполі" не зумів забити

Ігровий день відкрив матч у Празі, де "Славія" приймала "Арсенал". Команда Мікеля Артети продемонструвала повну перевагу й розгромила суперника з рахунком 3:0.
Героєм зустрічі став Меріно, який оформив дубль. Першим забитим м’ячем у матчі відзначився Букайо Сака, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму.

В іншій грі "Наполі" не зміг пробити захист франкфуртського "Айнтрахта" – поєдинок завершився без голів.

Сенсаційний гол ван де Вена і тріумф "Тоттенгема"

Справжньою окрасою ігрового дня став матч у Лондоні, де "Тоттенгем" розгромив "Копенгаген" із рахунком 4:0, навіть попри вилучення Брендона Джонсона.

Головним героєм став захисник Міккі ван де Вен, який забив один із найяскравіших голів сезону.

На 64-й хвилині він пронісся з м’ячем понад 75 метрів від власного штрафного майданчика, залишивши позаду кількох суперників, і точно пробив у дальній кут. Це вже шостий гол нідерландця у сезоні.

Раніше повідомлялося, що футболіст зазнав струсу мозку після влучання м’яча у голову під час лондонського дербі з "Челсі", але тепер він повернувся й зробив це максимально ефектно.

Дубль Діаса не врятував "Баварію" від вилучення, "Ліверпуль" переграв "Реал"

У центральних матчах дня "ПСЖ" приймав "Баварію", а "Ліверпуль" зійшовся з мадридським "Реалом".

У Парижі команда Луїса Енріке поступилася німецькому гранду з рахунком 1:2. Героєм мюнхенців став Луїс Діас, який оформив дубль, але наприкінці першого тайму отримав червону картку. Попри чисельну перевагу, "ПСЖ" зміг відповісти лише одним голом.

На "Енфілді" "Ліверпуль" здобув мінімальну перемогу 1:0 завдяки точному удару Алексіса Макаллістера після стандарту.

Голкіпер мадридців Тібо Куртуа провів блискучий матч, здійснивши 8 сейвів, однак навіть його зусилля не врятували "Реал" від поразки.

Інші результати дня

  • "Славія Прага" - "Арсенал" - 0:3
  • "Наполі" - "Айнтрахт" - 0:0
  • "Буде/Глімт" - "Монако" - 0:1
  • ПСЖ - "Баварія" - 1:2
  • "Ювентус" - "Спортінг" - 1:1
  • "Тоттенгем" - "Копенгаген" - 4:0
  • "Атлетико" - "Юніон" - 3:1
  • "Олімпіакос" - ПСВ - 1:1
  • "Ліверпуль" - "Реал" - 1:0

Раніше ми повідомили, що Олександр Зінченко отримав нового тренера в "Ноттінгемі".

Також дивіться, як виглядає нова форма збірної України на ЧС-2026.

Крім того, дізнайтеся, хто отримав шанс від Сергія Реброва зіграти за збірну України у матчах проти Франції та Ісландії у відборі на ЧС-2026.

Футбол