Фантастический гол "Тоттенхэма" поразил Европу: видео шедевра и все результаты Лиги чемпионов в этот день

"Арсенал" уничтожил "Славию", "Наполи" не сумел забить

Игровой день открыл матч в Праге, где "Славия" принимала "Арсенал". Команда Микеля Артеты продемонстрировала полное преимущество и разгромила соперника со счетом 3:0.

Героем встречи стал Мерино, который оформил дубль. Первым забитым мячом в матче отметился Букайо Сака, реализовав пенальти в конце первого тайма.

В другой игре "Наполи" не смог пробить защиту франкфуртского "Айнтрахта" - поединок завершился без голов.

Сенсационный гол ван де Вена и триумф "Тоттенхэма"

Настоящим украшением игрового дня стал матч в Лондоне, где "Тоттенхэм" разгромил "Копенгаген" со счетом 4:0, даже несмотря на удаление Брэндона Джонсона.

Главным героем стал защитник Микки ван де Вен, который забил один из самых ярких голов сезона.

На 64-й минуте он пронесся с мячом более 75 метров от собственной штрафной, оставив позади нескольких соперников, и точно пробил в дальний угол. Это уже шестой гол нидерландца в сезоне.

Ранее сообщалось, что футболист получил сотрясение мозга после попадания мяча в голову во время лондонского дерби с "Челси", но теперь он вернулся и сделал это максимально эффектно.