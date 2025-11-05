RU

Спорт

Фантастический гол "Тоттенхэма" поразил Европу: видео шедевра и все результаты Лиги чемпионов в этот день

Лига чемпионов 2025/26 (фото: instagram.com/spursofficial)
Автор: Екатерина Урсатий

Во вторник, 4 ноября, стартовал четвертый тур основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. Европейский футбол подарил болельщикам сразу несколько громких результатов и один из самых эффектных голов турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

"Арсенал" уничтожил "Славию", "Наполи" не сумел забить

Игровой день открыл матч в Праге, где "Славия" принимала "Арсенал". Команда Микеля Артеты продемонстрировала полное преимущество и разгромила соперника со счетом 3:0.
Героем встречи стал Мерино, который оформил дубль. Первым забитым мячом в матче отметился Букайо Сака, реализовав пенальти в конце первого тайма.

В другой игре "Наполи" не смог пробить защиту франкфуртского "Айнтрахта" - поединок завершился без голов.

Сенсационный гол ван де Вена и триумф "Тоттенхэма"

Настоящим украшением игрового дня стал матч в Лондоне, где "Тоттенхэм" разгромил "Копенгаген" со счетом 4:0, даже несмотря на удаление Брэндона Джонсона.

Главным героем стал защитник Микки ван де Вен, который забил один из самых ярких голов сезона.

На 64-й минуте он пронесся с мячом более 75 метров от собственной штрафной, оставив позади нескольких соперников, и точно пробил в дальний угол. Это уже шестой гол нидерландца в сезоне.

Ранее сообщалось, что футболист получил сотрясение мозга после попадания мяча в голову во время лондонского дерби с "Челси", но теперь он вернулся и сделал это максимально эффектно.

Дубль Диаса не спас "Баварию" от удаления, "Ливерпуль" переиграл "Реал"

В центральных матчах дня "ПСЖ" принимал "Баварию", а "Ливерпуль" сошелся с мадридским "Реалом".

В Париже команда Луиса Энрике уступила немецкому гранду со счетом 1:2. Героем мюнхенцев стал Луис Диас, который оформил дубль, но в конце первого тайма получил красную карточку. Несмотря на численное преимущество, "ПСЖ" смог ответить лишь одним голом.

На "Энфилде" "Ливерпуль" одержал минимальную победу 1:0 благодаря точному удару Алексиса Макаллистера после стандарта.

Голкипер мадридцев Тибо Куртуа провел блестящий матч, совершив 8 сейвов, однако даже его усилия не спасли "Реал" от поражения.

Другие результаты дня

  • "Славия Прага" - "Арсенал" - 0:3
  • "Наполи" - "Айнтрахт" - 0:0
  • "Буде/Глимт" - "Монако" - 0:1
  • ПСЖ - "Бавария" - 1:2
  • "Ювентус" - "Спортинг" - 1:1
  • "Тоттенхэм" - "Копенгаген" - 4:0
  • "Атлетико" - "Юнион" - 3:1
  • "Олимпиакос" - ПСВ - 1:1
  • "Ливерпуль" - "Реал" - 1:0

Футбол