Фантастический гол "Тоттенхэма" поразил Европу: видео шедевра и все результаты Лиги чемпионов в этот день

Во вторник, 4 ноября, стартовал четвертый тур основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. Европейский футбол подарил болельщикам сразу несколько громких результатов и один из самых эффектных голов турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Игровой день открыл матч в Праге, где "Славия" принимала "Арсенал". Команда Микеля Артеты продемонстрировала полное преимущество и разгромила соперника со счетом 3:0.
Героем встречи стал Мерино, который оформил дубль. Первым забитым мячом в матче отметился Букайо Сака, реализовав пенальти в конце первого тайма.
В другой игре "Наполи" не смог пробить защиту франкфуртского "Айнтрахта" - поединок завершился без голов.
Настоящим украшением игрового дня стал матч в Лондоне, где "Тоттенхэм" разгромил "Копенгаген" со счетом 4:0, даже несмотря на удаление Брэндона Джонсона.
Главным героем стал защитник Микки ван де Вен, который забил один из самых ярких голов сезона.
На 64-й минуте он пронесся с мячом более 75 метров от собственной штрафной, оставив позади нескольких соперников, и точно пробил в дальний угол. Это уже шестой гол нидерландца в сезоне.
Ранее сообщалось, что футболист получил сотрясение мозга после попадания мяча в голову во время лондонского дерби с "Челси", но теперь он вернулся и сделал это максимально эффектно.
Если вы еще не видели сольный гол Мики ван де Вена, посмотрите это!
...и если вы видели сольный гол Мики ван де Вена, посмотрите еще раз!
В центральных матчах дня "ПСЖ" принимал "Баварию", а "Ливерпуль" сошелся с мадридским "Реалом".
В Париже команда Луиса Энрике уступила немецкому гранду со счетом 1:2. Героем мюнхенцев стал Луис Диас, который оформил дубль, но в конце первого тайма получил красную карточку. Несмотря на численное преимущество, "ПСЖ" смог ответить лишь одним голом.
На "Энфилде" "Ливерпуль" одержал минимальную победу 1:0 благодаря точному удару Алексиса Макаллистера после стандарта.
Голкипер мадридцев Тибо Куртуа провел блестящий матч, совершив 8 сейвов, однако даже его усилия не спасли "Реал" от поражения.
Ранее мы сообщили, что Александр Зинченко получил нового тренера в "Ноттингеме".
Также смотрите, как выглядит новая форма сборной Украины на ЧМ-2026.
Кроме того, узнайте, кто получил шанс от Сергея Реброва сыграть за сборную Украины в матчах против Франции и Исландии в отборе на ЧМ-2026.