Ф'юрі – не пріоритет: з ким Джошуа планує провести наступний бій

Понеділок 22 грудня 2025 09:57
Ентоні Джошуа хоче поборотися за титул
Автор: Андрій Костенко

Британський промоутер Едді Хірн, очільник компанії Matchroom Boxing, зробив несподівану заяву щодо майбутнього бою свого підопічного – ексчемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (29–4, 26 KO).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.

"Титул важливіший за шоу"

Хірн припустив, що Джошуа охочіше провів би бій з Фабіо Вордлі, а не з Тайсоном Ф'юрі. За словами промоутера, головна мотивація його підопічного – знову стати чемпіоном світу:

"Ентоні вибрав би Вордлі, тому що на кону буде титул. А це важливіше, ніж гучне шоу з Ф'юрі. Якщо б нам запропонували спочатку поєдинок із Фабіо, а потім – з Тайсоном, упевнений, Джошуа погодився б миттєво".

При цьому Хірн зазначив, що організатор потенційного бою з Ф'юрі, Туркі Аль аш-Шейх, скоріше за все, не розглядатиме кандидатуру Вордлі.

"Я сумніваюся, що його високоповажність запропонує нам Фабіо. Але якщо все ж так – ми погодимось. Без сумнівів".

Тріумфальне повернення ексчемпіона

19 грудня в американському Маямі Джошуа впевнено переміг шоумена Джейка Пола, нокаутувавши його в шостому раунді. Це був перший бій британця за 15 місяців.

Перемогою він закрив невдалий титульний бій із Даніелем Дюбуа у вересні 2024 року. Тепер британський боксер прагне повернути чемпіонський статус – і за словами Хірна, саме титульні амбіції є головною рушійною силою його рішень.

Хто такий Ентоні Джошуа

36-річний британський боксер, уродженець міста Вотфорд.

Олімпійський чемпіон 2012 року у категорії понад 91 кг. У профі – з жовтня 2013 року. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBA та WBO.

У жовтні 2014 року став володарем поясу WBС International. У квітні 2016-го став чемпіоном світу за версією IBF. Через рік, нокаутувавши Володимира Кличка, відібрав у нього пояс WBA. А у березні 2018-го здобув титул WBO, перемігши новозеландця Джозефа Паркера.

У червні 2019-го втратив усі пояси, сенсаційно опинившись у нокауті в протистоянні з американцем Енді Руїсом. У грудні того ж року повернув титули, після перемоги над Руїсом у реванші одноголосним рішенням суддів.

У вересні 2021-го програв усі трофеї Олександру Усику одноголосним рішенням. Після чого поступився українцю і в реванші (роздільне рішення суддів).

Далі мав лише один чемпіонський шанс: у вересні 2024-го бився з Дюбуа за титул IBF, але програв нокаутом у п'ятому раунді.

Раніше ми розповіли, як Джошуа з прапором українського спецпідрозділу відсвяткував перемогу над Полом.

Також дізнайтеся, хто купив за мільйон доларів чемпіонський пояс Усика.

