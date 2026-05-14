"Евровидение": дерзкое выступление певицы из Румынии, которую едва не дисквалифицировали
Во втором полуфинале "Евровидения" на сцену вышла певица Alexandra Căpitănescu из Румынии. Она "зажгла" сцену песней "Choke Me".
Как выступила участница "Евровидения", рассказывает РБК-Украина.
Что известно об Alexandra Căpitănescu и почему возник скандал вокруг ее песни
Александра Кэпитенеску стала известной после победы в шоу "The Voice of Romania" в 2023 году. После этого артистка быстро получила популярность в румынском шоу-бизнесе, выпустила дебютный EP "Căpitnu" и начала активно гастролировать по стране.
Ее стиль сочетает современный поп, инди и эмоциональные баллады, а фанаты часто отмечают искренность и сильный живой вокал певицы.
Alexandra Căpitănescu (фото: instagram.com/eurovision)
Помимо музыки, артистка строит карьеру в науке. Она учится в магистратуре на факультете физики в Бухаресте и планирует работать медицинским физиком. По словам певицы, ей приходится совмещать репетиции, концерты и учебу.
Перед "Евровидением-2026" вокруг представительницы Румынии возник громкий скандал из-за ее конкурсной песни "Choke Me". Часть зрителей и пользователей соцсетей заявила, что название и текст композиции могут намекать на насилие и токсичные отношения. Из-за этого в сети даже начали появляться призывы дисквалифицировать песню с конкурса.
Сама Alexandra объясняла, что композиция имеет совсем другой смысл. По словам певицы, это эмоциональная история о внутренней борьбе, психологическом давлении и сложных переживаниях, а не романтизация насилия.
Каким было выступление Румынии
Певица вышла на сцену в дерзком костюме и "зажгла" сцену роковым исполнением. Выступление было похожим на номера, которыми часто поражает Леди Гага.
Румыния на "Евровидении" (скриншот)
Выступление было драйвовым и эффектным. Но попадет ли Румыния в финал - увидим позже.