"Евровидение": дерзкое выступление певицы из Румынии, которую едва не дисквалифицировали

22:26 14.05.2026 Чт
2 мин
На сцене "Евровидения" устроили настоящий рок-концерт
aimg Полина Кузенко
"Евровидение": дерзкое выступление певицы из Румынии, которую едва не дисквалифицировали Alexandra Căpitănescu (коллаж: РБК-Украина)
Во втором полуфинале "Евровидения" на сцену вышла певица Alexandra Căpitănescu из Румынии. Она "зажгла" сцену песней "Choke Me".

Как выступила участница "Евровидения", рассказывает РБК-Украина.

Что известно об Alexandra Căpitănescu и почему возник скандал вокруг ее песни

Александра Кэпитенеску стала известной после победы в шоу "The Voice of Romania" в 2023 году. После этого артистка быстро получила популярность в румынском шоу-бизнесе, выпустила дебютный EP "Căpitnu" и начала активно гастролировать по стране.

Ее стиль сочетает современный поп, инди и эмоциональные баллады, а фанаты часто отмечают искренность и сильный живой вокал певицы.

&quot;Евровидение&quot;: дерзкое выступление певицы из Румынии, которую едва не дисквалифицировалиAlexandra Căpitănescu (фото: instagram.com/eurovision)

Помимо музыки, артистка строит карьеру в науке. Она учится в магистратуре на факультете физики в Бухаресте и планирует работать медицинским физиком. По словам певицы, ей приходится совмещать репетиции, концерты и учебу.

Перед "Евровидением-2026" вокруг представительницы Румынии возник громкий скандал из-за ее конкурсной песни "Choke Me". Часть зрителей и пользователей соцсетей заявила, что название и текст композиции могут намекать на насилие и токсичные отношения. Из-за этого в сети даже начали появляться призывы дисквалифицировать песню с конкурса.

Сама Alexandra объясняла, что композиция имеет совсем другой смысл. По словам певицы, это эмоциональная история о внутренней борьбе, психологическом давлении и сложных переживаниях, а не романтизация насилия.

Каким было выступление Румынии

Певица вышла на сцену в дерзком костюме и "зажгла" сцену роковым исполнением. Выступление было похожим на номера, которыми часто поражает Леди Гага.

&quot;Евровидение&quot;: дерзкое выступление певицы из Румынии, которую едва не дисквалифицировалиРумыния на "Евровидении" (скриншот)

Выступление было драйвовым и эффектным. Но попадет ли Румыния в финал - увидим позже.

