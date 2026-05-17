"Євробачення-2026": хто переміг та яке місце посіла Україна

У Відні відбувся 70-й пісенний конкурс "Євробачення". І переможцем цього року стала Болгарія.
Що відомо про переможця та яке місце посіла наша країна, розповідає РБК-Україна.
Перше місце посіла Болгарія. Країну представила DARA з піснею "Bangaranga".
Україна, яку цього року представляла LELÉKA з піснею "Ridnym", посіла 9 місце.
"У цієї пісні є один меседж, який можна розкривати у два напрями: внутрішній - для кожної людини, яка це слухає, і загально - на спільність нас як людей. Це відчуття, що не варто боятися, не варто підтакувати агресору, не варто тікати і думати: "А може, пронесе, а може, ми отак-от зробимо? А може, частинку того віддамо, і агресивне заспокоїться?" - розповідала LELÉKA в інтерв'ю для "Радіо Промінь".
"Це неправильна й деструктивна позиція. Якщо ми так будемо далі поводитися, світ котитиметься в прірву. Тільки якщо ми всі як спільнота, європейська, світова, наважимося подивитися страхові в очі, станемо сильною позицією і скажемо: "Ні". Жоден агресор, хай ким він є, звідки він походить, не має права цього робити", - додавала співачка.
70-й міжнародний пісенний конкурс приймав Відень. Шоу відбувалося на арені Wiener Stadthalle, яка вже знайома фанатам конкурсу. Саме тут проводили "Євробачення" у 2015 році після перемоги Кончіти Вурст.
Півфінали конкурсу відбулися 12 та 14 травня, а великий фінал - 16 травня.
Ще задовго до старту шоу навколо "Євробачення-2026" виникло чимало суперечок. Після результатів конкурсу у 2025 році частина глядачів та деякі мовники поставили під сумнів систему глядацького голосування. Тоді Ізраїль отримав найвищу підтримку від телеглядачів, що викликало хвилю дискусій у мережі.
Крім того, кілька країн, серед яких Іспанія, Ірландія, Ісландія та Нідерланди, бойкотували конкурс через участь Ізраїлю на тлі війни у Газі. Через масштабні суперечки це питання навіть винесли на окреме обговорення Генеральної асамблеї EBU.
Попри дискусії, "Євробачення" традиційно залишається однією з найрейтинговіших музичних подій світу. Щороку конкурс дивляться сотні мільйонів глядачів, а виступи учасників за лічені години набирають мільйони переглядів у соцмережах та на YouTube.