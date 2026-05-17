UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Євробачення-2026": хто переміг та яке місце посіла Україна

02:01 17.05.2026 Нд
4 хв
Виступ нашої LELÉKA заслуговує на окрему увагу!
aimg Поліна Кузенко
LELÉKA на "Євробаченні" (фото: instagram.com/leleka_music)

У Відні відбувся 70-й пісенний конкурс "Євробачення". І переможцем цього року стала Болгарія.

Що відомо про переможця та яке місце посіла наша країна, розповідає РБК-Україна.

Більше цікавого: Директор "Євробачення" ошелешив словами про те, що Росія може повернутися на конкурс

Хто виграв "Євробачення-2026"

Перше місце посіла Болгарія. Країну представила DARA з піснею "Bangaranga".

Бали від журі

Найвищу оцінку, 12 балів, країни отримали наступним чином:

  • Україна від Швейцарії
  • Болгарія від Мальти
  • Мальта від України
  • Румунія від Люксембурга
  • Мальта від Болгарії
  • Італія від Азербайджану
  • Мальта від Сан-Марино
  • Фінляндія від Естонії
  • Австралія від Ізраїля
  • Болгарія від Австралії
  • Польща від Німеччини
  • Польща від Бельгії
  • Албанія від Португалії
  • Фінляндія від Швеції
  • Італія від Албанії
  • Греція від Кіпру
  • Франція від Грузії
  • Сербія від Монтенегро
  • Австралія від Вірменії
  • Ізраїль від Польщі
  • Кіпр від Греції
  • Данія від Чехії
  • Болгарія від Данії
  • Норвегія від Франції
  • Данія від Норвегії
  • Бельгія від Італії
  • Франція від Фінляндії
  • Франція від Великої Британії
  • Чехія від Латвії
  • Греція від Сербії
  • Польща від Молдови
  • Сербія від Хорватії
  • Болгарія від Литви
  • Австралія від Румунії
  • Польща від Австрії.

За результатами голосування журі перше місце отримала Болгарія.

Результати голосування журі (скриншот)

Результати голосування єврофанів

Бали від глядачів розподілилися так:

  • Велика Британія - 0 балів
  • Німеччина - 0 балів
  • Бельгія - 0 балів
  • Німеччина - 0 балів
  • Австрія - 5 балів
  • Мальта - 8 балів
  • Чехія - 9 балів
  • Литва - 12 балів
  • Франція - 14 балів
  • Швеція - 16 балів
  • Польща 17 балів
  • Норвегія - 19 балів
  • Кіпр - 34 бали
  • Сербія - 52 бали
  • Хорватія - 71 бал
  • Данія - 78 балів
  • Албанія - 85 балів
  • Австралія - 122 бали
  • Фінляндія - 138 балів
  • Італія - 147 балів
  • Греція - 147 балів
  • Україна - 167 балів
  • Молдова - 183 бали
  • Ізраїль - 220 балів
  • Румунія - 232 бали

А на першому місці опинилася Болгарія.

Результати голосування (скриншот)

Україна на "Євробаченні-2026"

Україна, яку цього року представляла LELÉKA з піснею "Ridnym", посіла 9 місце.

"У цієї пісні є один меседж, який можна розкривати у два напрями: внутрішній - для кожної людини, яка це слухає, і загально - на спільність нас як людей. Це відчуття, що не варто боятися, не варто підтакувати агресору, не варто тікати і думати: "А може, пронесе, а може, ми отак-от зробимо? А може, частинку того віддамо, і агресивне заспокоїться?" - розповідала LELÉKA в інтерв'ю для "Радіо Промінь".

"Це неправильна й деструктивна позиція. Якщо ми так будемо далі поводитися, світ котитиметься в прірву. Тільки якщо ми всі як спільнота, європейська, світова, наважимося подивитися страхові в очі, станемо сильною позицією і скажемо: "Ні". Жоден агресор, хай ким він є, звідки він походить, не має права цього робити", - додавала співачка.

Більше цікавого: 7 фактів про LELÉKA, які вас здивують

Виступ LELÉKA на "Євробаченні" - відео

Всі переможці "Євробачення" за останні 5 років

2025 рік - Австрія, JJ, "Wasted Love"

2024 рік - Швейцарія, Nemo - "The Code"

2023 рік - Швеція, Loreen, "Tattoo"

2022 рік - Україна, Kalush Orchestra, "Stefania"

2021 рік - Італія, Maneskin, "Zitti e buoni"

Що відомо про "Євробачення-2026"

70-й міжнародний пісенний конкурс приймав Відень. Шоу відбувалося на арені Wiener Stadthalle, яка вже знайома фанатам конкурсу. Саме тут проводили "Євробачення" у 2015 році після перемоги Кончіти Вурст.

Більше цікавого: Як сьогодні виглядає зірка "Євробачення" Кончіта Вурст, яку називали "бородатою співачкою"

Півфінали конкурсу відбулися 12 та 14 травня, а великий фінал - 16 травня.

Ще задовго до старту шоу навколо "Євробачення-2026" виникло чимало суперечок. Після результатів конкурсу у 2025 році частина глядачів та деякі мовники поставили під сумнів систему глядацького голосування. Тоді Ізраїль отримав найвищу підтримку від телеглядачів, що викликало хвилю дискусій у мережі.

Крім того, кілька країн, серед яких Іспанія, Ірландія, Ісландія та Нідерланди, бойкотували конкурс через участь Ізраїлю на тлі війни у Газі. Через масштабні суперечки це питання навіть винесли на окреме обговорення Генеральної асамблеї EBU.

Попри дискусії, "Євробачення" традиційно залишається однією з найрейтинговіших музичних подій світу. Щороку конкурс дивляться сотні мільйонів глядачів, а виступи учасників за лічені години набирають мільйони переглядів у соцмережах та на YouTube.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвробаченняНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу