"Евровидение-2026": кто победил и какое место заняла Украина

В Вене состоялся 70-й песенный конкурс "Евровидение". И победителем в этом году стала Болгария.
Что известно о победителе и какое место заняла наша страна, рассказывает РБК-Украина.
Больше интересного: Директор "Евровидения" ошарашил словами о том, что Россия может вернуться на конкурс
Первое место заняла Болгария. Страну представила DARA с песней "Bangaranga".
Самую высокую оценку, 12 баллов, страны получили следующим образом:
По результатам голосования жюри первое место получила Болгария.
Баллы от зрителей распределились так:
А на первом месте оказалась Болгария.
Украина, которую в этом году представляла LELÉKA с песней "Ridnym", заняла 9 место.
"У этой песни есть один месседж, который можно раскрывать в двух направлениях: внутренний - для каждого человека, который это слушает, и общий - на общность нас как людей. Это ощущение, что не стоит бояться, не стоит поддакивать агрессору, не стоит убегать и думать: "А может, пронесет, а может, мы вот так вот сделаем? А может, частичку того отдадим, и агрессивное успокоится?" - рассказывала LELÉKA в интервью для "Радіо Промінь".
"Это неправильная и деструктивная позиция. Если мы так будем дальше вести себя, мир будет катиться в пропасть. Только если мы все как сообщество, европейское, мировое, осмелимся посмотреть страху в глаза, станем сильной позицией и скажем: "Нет". Ни один агрессор, кем бы он ни был, откуда он происходит, не имеет права этого делать", - добавляла певица.
70-й международный песенный конкурс принимала Вена. Шоу проходило на арене Wiener Stadthalle, которая уже знакома фанатам конкурса. Именно здесь проводили "Евровидение" в 2015 году после победы Кончиты Вурст.
Полуфиналы конкурса состоялись 12 и 14 мая, а большой финал - 16 мая.
Еще задолго до старта шоу вокруг "Евровидения-2026" возникло немало споров. После результатов конкурса в 2025 году часть зрителей и некоторые вещатели поставили под сомнение систему зрительского голосования. Тогда Израиль получил самую высокую поддержку от телезрителей, что вызвало волну дискуссий в сети.
Кроме того, несколько стран, среди которых Испания, Ирландия, Исландия и Нидерланды, бойкотировали конкурс из-за участия Израиля на фоне войны в Газе. Из-за масштабных споров этот вопрос даже вынесли на отдельное обсуждение Генеральной ассамблеи EBU.
Несмотря на дискуссии, "Евровидение" традиционно остается одним из самых рейтинговых музыкальных событий мира. Ежегодно конкурс смотрят сотни миллионов зрителей, а выступления участников за считанные часы набирают миллионы просмотров в соцсетях и на YouTube.