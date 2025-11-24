Євген Синельников вдруге став батьком та показав новонароджену донечку (фото)

Український телеведучий і режисер Євген Синельников розповів прихильникам радісну новину - у подружжя народилася донька.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
Євген опублікував зворушливий кадр, на якому маленька ручка новонародженої дитини тримає його за пальці.
Ведучий зазначив, що у них народилася дівчинка.
Хоча обличчя маляти на знімках він не показує, ім’я доньки батьки вже розкрили.
"Привіт, Марія Євгенія Синельникова", - написав телеведучий.
Євген і Наталія знайомі ще з університетських років, однак першою дружиною Синельникова стала інша однокурсниця - Олена.
У шлюбі з нею він прожив 20 років.
Пара багато працювала разом над проєктом "Орел і Решка", і врешті саме робота над шоу стала причиною їхнього розлучення.
Попри це, колишнє подружжя зберегло дружні стосунки і разом виховує 13-річного сина Олексія.
На початку повномасштабного вторгнення Синельников разом із сім’єю перебував два тижні в окупованій Бучі.
Саме тоді він освідчився Наталії, попросивши її руки й серця в умовах, коли кожен день міг стати останнім.
Влітку 2022 року пара повернулася до свого будинку в Бучі, а вже в серпні там же влаштувала скромне домашнє весілля.
