Євген Синельников вдруге став батьком та показав новонароджену донечку (фото)

Євген опублікував зворушливий кадр, на якому маленька ручка новонародженої дитини тримає його за пальці.

Ведучий зазначив, що у них народилася дівчинка.

Хоча обличчя маляти на знімках він не показує, ім’я доньки батьки вже розкрили.

"Привіт, Марія Євгенія Синельникова", - написав телеведучий.

Євген Синельников знову став батьком (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Історія стосунків Євгена та Наталії

Євген і Наталія знайомі ще з університетських років, однак першою дружиною Синельникова стала інша однокурсниця - Олена.

У шлюбі з нею він прожив 20 років.

Пара багато працювала разом над проєктом "Орел і Решка", і врешті саме робота над шоу стала причиною їхнього розлучення.

Попри це, колишнє подружжя зберегло дружні стосунки і разом виховує 13-річного сина Олексія.

На початку повномасштабного вторгнення Синельников разом із сім’єю перебував два тижні в окупованій Бучі.

Євген Синельников з дружиною (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Саме тоді він освідчився Наталії, попросивши її руки й серця в умовах, коли кожен день міг стати останнім.

Влітку 2022 року пара повернулася до свого будинку в Бучі, а вже в серпні там же влаштувала скромне домашнє весілля.

Євген Синельников з дружиною (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)