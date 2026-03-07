ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Эстафетный прорыв на Кубке мира: сборная Украины повторила свой лучший результат в сезоне

18:34 07.03.2026 Сб
2 мин
Мужская команда финишировала на седьмой позиции в первой гонке после Олимпиады-2026
aimg Андрей Костенко
Эстафетный прорыв на Кубке мира: сборная Украины повторила свой лучший результат в сезоне Дмитрий Пидручный (фото: biathlon.com.ua)

В финском Контиолахти в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Обновленный состав сборной Украины сумел продемонстрировать высокую конкурентность, повторив собственный топ-результат в сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Читайте также: Первое "золото" Украины: Меркушина победила в масстарте на юниорском ЧМ-2026

Тактические ротации и уверенный старт

Тренерский штаб выставил на гонку Богдана Цымбала, Виталия Мандзина, Богдана Борковского и Дмитрия Пидручного. По сравнению с олимпийским составом произошло одно изменение - Цымбал заменил Тараса Лесюка.

Богдан блестяще справился с ролью стартера, передав эстафету 11-м с отставанием от лидера всего в 26 секунд.

На втором этапе Мандзин сумел поднять команду на три позиции. Украинец поразил скоростью на дистанции, показав третий результат по темпу среди всех биатлонистов на своем этапе, что позволило команде закрепиться в восьмерке лидеров.

Драма Борковского и лидерство Пидручного

Настоящие эмоциональные качели ждали болельщиков на третьем этапе. Борковский после первой стрельбы сенсационно поднял Украину на 6-е место. Однако из-за двух дополнительных патронов на следующем огневом рубеже он потерял темп и передал эстафету 12-м.

Исправлять ситуацию традиционно взялся капитан сборной - Пидручный. Опытный лидер провел феноменальный этап, отыграв сразу пять позиций. Благодаря точной стрельбе и быстрому последнему кругу он привел Украину к финишу на седьмом месте.

Это повторение лучшего результата команды в сезоне. Седьмыми "сине-желтые" также финишировали на этапе в австрийском Хохфильцене.

Борьба за "золото"

Победу в гонке вырвала сборная Норвегии. Перед последним огневым рубежом лидировала Франция с преимуществом в 40 секунд, однако лидер французов Кантен Фийон-Мае провалил стрельбу, чем воспользовались норвежцы, оформив очередной триумф.

Результаты мужской эстафеты:

  1. Норвегия (0+7) 1:13:30.7
  2. Франция (0+6) +19.1
  3. Швеция (1+10) +48.1
  4. Финляндия (0+6) +53.2
  5. США (1+7) +1:23.1
  6. Германия (2+11) +1:43.0
  7. Украина (0+8) +1:51.0

Что дальше

Программа финского этапа Кубка мира завершится в воскресенье, 8 марта.

В 14:30 по Киеву начнется женская эстафета (4х6 км). А в 17:55 закроет программу мужской масстарт (15 км).

Ранее мы рассказали, как Пидручный спас Украину от полного провала на Кубке мира.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Биатлон Кубок мира Сборная Украины
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС