Эстафетный прорыв на Кубке мира: сборная Украины повторила свой лучший результат в сезоне

В финском Контиолахти в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Обновленный состав сборной Украины сумел продемонстрировать высокую конкурентность, повторив собственный топ-результат в сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Тактические ротации и уверенный старт

Тренерский штаб выставил на гонку Богдана Цымбала, Виталия Мандзина, Богдана Борковского и Дмитрия Пидручного. По сравнению с олимпийским составом произошло одно изменение - Цымбал заменил Тараса Лесюка.

Богдан блестяще справился с ролью стартера, передав эстафету 11-м с отставанием от лидера всего в 26 секунд.

На втором этапе Мандзин сумел поднять команду на три позиции. Украинец поразил скоростью на дистанции, показав третий результат по темпу среди всех биатлонистов на своем этапе, что позволило команде закрепиться в восьмерке лидеров.

Драма Борковского и лидерство Пидручного

Настоящие эмоциональные качели ждали болельщиков на третьем этапе. Борковский после первой стрельбы сенсационно поднял Украину на 6-е место. Однако из-за двух дополнительных патронов на следующем огневом рубеже он потерял темп и передал эстафету 12-м.

Исправлять ситуацию традиционно взялся капитан сборной - Пидручный. Опытный лидер провел феноменальный этап, отыграв сразу пять позиций. Благодаря точной стрельбе и быстрому последнему кругу он привел Украину к финишу на седьмом месте.

Это повторение лучшего результата команды в сезоне. Седьмыми "сине-желтые" также финишировали на этапе в австрийском Хохфильцене.

Борьба за "золото"

Победу в гонке вырвала сборная Норвегии. Перед последним огневым рубежом лидировала Франция с преимуществом в 40 секунд, однако лидер французов Кантен Фийон-Мае провалил стрельбу, чем воспользовались норвежцы, оформив очередной триумф.

Результаты мужской эстафеты:

Норвегия (0+7) 1:13:30.7 Франция (0+6) +19.1 Швеция (1+10) +48.1 Финляндия (0+6) +53.2 США (1+7) +1:23.1 Германия (2+11) +1:43.0 Украина (0+8) +1:51.0

Что дальше

Программа финского этапа Кубка мира завершится в воскресенье, 8 марта.

В 14:30 по Киеву начнется женская эстафета (4х6 км). А в 17:55 закроет программу мужской масстарт (15 км).