Еліна Світоліна стартує у сезоні-2026: коли і на якому турнірі зіграє перша ракетка України

Світоліна знову виступить в Окленді

Турнір WTA 250 в Окленді, який пройде з 5 по 11 січня 2026 року, стане першим для Еліни Світоліної у новому сезоні.

Цей виступ буде другим в кар’єрі українки на новозеландських кортах. У 2024 році Світоліна продемонструвала відмінний результат, пробившись до фіналу, де поступилася американській тенісистці, третій ракетці світу Коко Гофф.

Хто зіграє з українкою

Окрім Еліни Світоліної, участь у турнірі в Окленді також підтвердили дві американські спортсменки: Емма Наварро та семиразова чемпіонка турнірів “Грендслем” Вінус Вільямс.

Результати та місце в рейтингу після сезону-2025

Українська тенісистка достроково завершила сезон-2025, провівши останні офіційні матчі року на Кубку Біллі Джин Кінг у вересні. На момент завершення сезону Світоліна посідала 13-те місце у світовому рейтингу WTA та повернула собі звання першої ракетки України.

В активі Світоліної у сезоні-2025 - чвертьфінали на Australian Open та Ролан Гарросі, а також вихід до третього раунду Вімблдону.

Крім того, українська спортсменка допомогла національній збірній пробитися до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Підготовка до Australian Open

Турнір в Окленді завершиться лише за тиждень до старту першого в сезоні-2026 Грендслему - Australian Open, який розпочнеться в Мельбурні 18 січня.

У сезоні-2026 Світоліна вирішила не проводити додаткові підготовчі турніри перед Відкритим чемпіонатом Австралії.

Минулого разу, повернувшись до виступів у Мельбурні після чотиримісячної перерви, українська тенісистка дійшла до чвертьфіналу змагань.