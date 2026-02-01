Екс-зірка "Шахтаря" вперше забив у АПЛ: відео красеня у ворота "Манчестер Юнайтед"

Красень-гол у ворота МЮ

Дебютний м'яч бразилець забив на 90+1 хвилині виїзного матчу з "Манчестер Юнайтед". Він зробив рахунок 2:2 і, здавалося, вирвав нічию для своєї команди, яка по ходу гри поступалась – 0:2.

Проте радість виявилася передчасною. Як це часто трапляється в Англії, компенсований час став багатим на голи. МЮ встиг провести свою результативну атаку та забив вирішальний м'яч на 90+4-й хвилині.

У підсумку манкуніанці святкували перемогу – 3:2. Успіх дозволив підопічним Майкла Карріка обійти "Челсі" та піднятися на четверту сходинку у таблиці. "Фулхем" з екс-"гірником" у складі – йде восьмим.

Кевін – до та після "Шахтаря"

Кевін перейшов до "Шахтаря" у січні 2024 року з бразильського "Палмейраса" за 12 млн євро. За півтора сезону в складі донеччан він провів 57 матчів, у яких забив 17 м'ячів і зробив 10 результативних передач.

Разом із "гірниками" бразилець став чемпіоном України (2024) та двічі вигравав Кубок України (2024, 2025). За підсумками сезону-2024/25 його визнали найкращим гравцем клубу.

У вересні 2025 року "Шахтар" продав футболіста до "Фулхема" вже за 40 млн євро (ще 5 млн передбачені бонусами). Вінгер підписав угоду на п'ять років та став найдорожчим придбанням клубу в історії.

У поточному сезоні Кевін провів за нову команду 34 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи (ще один – у Кубку Англії) та віддав чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 30 млн євро.