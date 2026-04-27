Екс-продюсерка Полякової після конфлікту з чоловіком співачки звернулася до поліції: "Я боюся"

У новій публікації жінка показалася з відділку поліції.

У підписі Романова пояснила, що раніше не зверталася до суду чи правоохоронних органів, бо боялася.

За її словами, саме страх довгі роки змушував її мовчати про події, пов’язані з колишньою співпрацею з Поляковою та її родиною.

"Мене багато разів питали - чому я раніше не звернулась до суду чи правоохоронних органів... Я відповідала, що - боялась... І, можливо, ви все ж таки зрозуміли, чого я боялася після пісень про "ламання кісток" і "закатування в бетон", - написала екс-продюсерка Полякової.

"Зараз я уже не боюся... я адекватна людина, і розумію, що інші люди - не змінюються... Але, я вірю, це дійсно правова держава і вона вміє захищати тих, за кого вона несе відповідальність...", - додала вона.

Таким чином, схоже, колишня продюсерка співачки дала зрозуміти, що тепер готова діяти вже не лише через публічні заяви в соцмережах.

З чого почався конфлікт

Новий виток цього конфлікту почався після інтерв’ю Вадима Буряковського, в якому він згадав колишню продюсерку Олі Полякової Ірину Ковальську.

Під час розмови чоловік співачки не лише різко висловився про неї, а й дозволив собі образливі коментарі щодо її зовнішності, характеру та ролі в кар’єрі Полякової.

Після цього Романова публічно відповіла, заявивши, що роками мовчала про історію співпраці з артисткою та її родиною, але тепер більше не хоче цього робити.

За її словами, події того періоду мали для неї руйнівні наслідки: вона стверджує, що втратила бізнес, сім’ю та звичне життя, а пережите досі дається взнаки.

Окремо жінка відреагувала і на слова Буряковського про те, як саме завершувалася її співпраця з виконавицею.

Вона заявила, що для неї це не "стара історія", а травматичний досвід, про який вона довго не наважувалася говорити через страх.

Саме тому, за її словами, нинішні публічні висловлювання чоловіка співачки вона сприйняла як цинічні та болісні.

Також екс-продюсерка звернула увагу на епізод, у якому Буряковський розповів про конфлікт із її покійним чоловіком Олександром Ковальським, який був концертним директором Полякової.

Після цього Романова публічно звинуватила бізнесмена в тому, що саме він, за її версією, довів її чоловіка до інвалідності та смерті.

Станом на зараз ані Оля Полякова, ані Вадим Буряковський новий допис Розалії Романової публічно не коментували.