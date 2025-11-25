ua en ru
Екс-футболіст збірної України очолив "МЮ" з екзотичного чемпіонату

Вівторок 25 листопада 2025 16:41
UA EN RU
Екс-футболіст збірної України очолив "МЮ" з екзотичного чемпіонату Фото: Едмар під час роботи в "Металісті 1925" (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Андрій Костенко

Українсько-бразильський фахівець Едмар став новим головним тренером киргизстанського клубу "Мурас Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу команди.

Змінив "ненормативного" українця

45-річний наставник змінив на посаді головного тренера команди з Джелал-Абада іншого українського фахівця – Сергія Пучкова.

За поширеною інформацію того звільнили з клубу за "систематичне використання ненормативної лексики на адресу футболістів".

Термін контракту Едмара та фінансові деталі угоди сторони не розголошують.

Цікаво, що в складі "Мурас Юнайтед" виступає семеро українських футболістів: Орест Костюк, Юрій Мате, Гліб Грачов, Андрій Бацула, Сергій Кулинич, Олег Марчук та Ігор Гончар.

За підсумками сезону-2025 клуб фінішував в чемпіонаті Киргизстану другим, відставши від чемпіона – "Барса" – лише на одне очко.

У клубі сподіваються, що Едмар допоможе команді боротися за чемпіонство в наступному сезоні. Фахівець розпочне роботу найближчими днями. Зокрема, визначить трансферну стратегію на міжсезоння.

Робота у клубі та збірній

Варто зауважити, що водночас Едмар є головним тренером олімпійської збірної Киргизстану (U-23). Навесні він вивів її у фінал Кубка Азії, що стало історичним успіхом для киргизстанського футболу.

Фахівця також розглядали як кандидата на пост наставника національної збірної Киргизстану. Проте у федерації вирішили відкласти можливе призначення до завершення континентального турніру серед збірних U-23.

Очоливши "Мурас Юнайдед", Едмар залишиться головним тренером олімпійської збірної і продовжить працювати на двох фронтах.

Хто такий Едмар

Уродженець бразильського штату Сан-Паулу, вихованець "Індепендьєте" з Лімейри. Пізніше захищав кольори "Паулісти" та "Інтернасьйонала".

Перед сезоном-2002/03 переїхав до України. Провів п'ять сезонів у складі сімферопольської "Таврії", звідки перебрався в харківський "Металіст" у серпні 2007-го. Там відіграв ще 8 сезонів, а в кінці кар'єри грав за "Дніпро", американські "Бока Ратон" і "Гаррікейнз", "Металіст 1925".

У 2008 році одружився з українкою Тетяною, через рік став батьком сина Філіпа, а в березні 2011-го набув українське громадянство. Згодом дебютував у складі збірної України (15 матчів, 1 гол).

У 2019 році повернувся в "Металіст 1925" у ролі тренера, де працював до 2023-го. Наступний рік провів асистентом у казахстанському "Тоболі". А з 2025-го – перебрався до Киргизстану.

Раніше ми розповіли, як вірус спровокував українське дербі в ЛЧ: Лунін проти Яремчука.

Також ми повідомили, що "Шахтар" підписав новий контракт із півзахисником збірної України.

