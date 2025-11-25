ua en ru
Экс-футболист сборной Украины возглавил "МЮ" из экзотического чемпионата

Вторник 25 ноября 2025 16:41
UA EN RU
Экс-футболист сборной Украины возглавил "МЮ" из экзотического чемпионата Фото: Эдмар во время работы в "Металлисте 1925" (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Андрей Костенко

Украинско-бразильский специалист Эдмар стал новым главным тренером кыргызстанского клуба "Мурас Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу команды.

Сменил "ненормативного" украинца

45-летний наставник сменил на посту главного тренера команды из Джелал-Абада другого украинского специалиста - Сергея Пучкова.

По распространенной информации того уволили из клуба за "систематическое использование ненормативной лексики в адрес футболистов".

Срок контракта Эдмара и финансовые детали соглашения стороны не разглашают.

Интересно, что в составе "Мурас Юнайтед" выступает семь украинских футболистов: Орест Костюк, Юрий Мате, Глеб Грачев, Андрей Бацула, Сергей Кулинич, Олег Марчук и Игорь Гончар.

По итогам сезона-2025 клуб финишировал в чемпионате Кыргызстана вторым, отстав от чемпиона - "Барса" - лишь на одно очко.

В клубе надеются, что Эдмар поможет команде бороться за чемпионство в следующем сезоне. Специалист начнет работу в ближайшие дни. В частности, определит трансферную стратегию на межсезонье.

Работа в клубе и сборной

Стоит заметить, что одновременно Эдмар является главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана (U-23). Весной он вывел ее в финал Кубка Азии, что стало историческим успехом для кыргызстанского футбола.

Специалиста также рассматривали как кандидата на пост наставника национальной сборной Кыргызстана. Однако в федерации решили отложить возможное назначение до завершения континентального турнира среди сборных U-23.

Возглавив "Мурас Юнайдед", Эдмар останется главным тренером олимпийской сборной и продолжит работать на двух фронтах.

Кто такой Эдмар

Уроженец бразильского штата Сан-Паулу, воспитанник "Индепендьете" из Лимейры. Позже защищал цвета "Паулисты" и "Интернасьонала".

Перед сезоном-2002/03 переехал в Украину. Провел пять сезонов в составе симферопольской "Таврии", откуда перебрался в харьковский "Металлист" в августе 2007-го. Там отыграл еще 8 сезонов, а в конце карьеры играл за "Днепр", американские "Бока Ратон" и "Харрикейнз", "Металлист 1925".

В 2008 году женился на украинке Татьяне, через год стал отцом сына Филиппа, а в марте 2011-го получил украинское гражданство. Впоследствии дебютировал в составе сборной Украины (15 матчей, 1 гол).

В 2019 году вернулся в "Металлист 1925" в качестве тренера, где работал до 2023-го. Следующий год провел ассистентом в казахстанском "Тоболе". А с 2025-го - перебрался в Кыргызстан.

Ранее мы рассказали, как вирус спровоцировал украинское дерби в ЛЧ: Лунин против Яремчука.

Также мы сообщили, что "Шахтер" подписал новый контракт с полузащитником сборной Украины.

