Єдина з українок: Калініна зробила те, що не вдалося Світоліній та Костюк у Мадриді
Ангеліна Калініна виборола путівку до 1/16 фіналу престижних ґрунтових змагань у столиці Іспанії. Українська тенісистка у двох партіях розібралася з іменитою чешкою, встановивши особистий рекорд останніх років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Тріумфальне повернення: Калініна вибиває сіяну Марію Боузкову
Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує успішну серію на турнірі категорії WTA 1000 у Мадриді.
У другому раунді основної сітки колишня перша ракетка України залишила за бортом змагань представницю Чехії Марію Боузкову, яка отримала від організаторів 23-й номер посіву.
Шлях Ангеліни в Іспанії розпочався ще з відбіркового етапу. Подолавши два раунди кваліфікації, українка у стартовому матчі основи переграла Каміллу Рахімову.
Протистояння з Боузковою стало другою очною зустріччю тенісисток у кар'єрі - першу Калініна виграла ще сім років тому на трав'яних кортах Вімблдону.
Переломний момент та впевнений фініш: як розвивалися події на корті
Матч розпочався для українки з труднощів - суперниця швидко захопила ініціативу та повела в рахунку 3:1.
Проте Калініна зуміла перехопити ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль, що дозволило їй закрити перший сет на свою користь - 6:4.
Друга партія проходила за тотального домінування Ангеліни.
Вона впевнено відірвалася від опонентки (5:1) і, попри невелику втрату концентрації наприкінці зустрічі, довела справу до логічного завершення.
Підсумковий рахунок поєдинку - 6:4, 6:3.
Історичний підтекст та перспективи в Мадриді
Ця перемога стала для Калініної знаковою з кількох причин:
- Найсильніша суперниця: Ангеліна здолала гравчиню з топ-25 (Боузкова посідає 24-ту позицію) вперше за останні 16 місяців. Попередній подібний успіх датований груднем 2025 року.
- Успіх в Іспанії: Українка вперше з 2022 року виграла два поспіль матчі в основній сітці мадридського "тисячника".
- Лідерство серед українок: На цей час Калініна залишається єдиною представницею України, яка гарантувала собі місце у третьому колі. Раніше турнір покинули Світоліна, Снігур та Стародубцева, а Марта Костюк ще готується до свого виступу.
За вихід до наступної стадії Калініна позмагається з сильнішою у парі Каміла Осоріо - Наомі Осака.
