Єдина з українок: Калініна зробила те, що не вдалося Світоліній та Костюк у Мадриді

17:22 23.04.2026 Чт
2 хв
Ангеліна не просто перемогла - вона перервала серію невдач, яка тривала понад рік
aimg Катерина Урсатій
Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)

Ангеліна Калініна виборола путівку до 1/16 фіналу престижних ґрунтових змагань у столиці Іспанії. Українська тенісистка у двох партіях розібралася з іменитою чешкою, встановивши особистий рекорд останніх років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: "Так війна стає прийнятною": Олійникова розпекла Соболенко за лайки Путіну та відповіла на погрози WTA

Тріумфальне повернення: Калініна вибиває сіяну Марію Боузкову

Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує успішну серію на турнірі категорії WTA 1000 у Мадриді.

У другому раунді основної сітки колишня перша ракетка України залишила за бортом змагань представницю Чехії Марію Боузкову, яка отримала від організаторів 23-й номер посіву.

Шлях Ангеліни в Іспанії розпочався ще з відбіркового етапу. Подолавши два раунди кваліфікації, українка у стартовому матчі основи переграла Каміллу Рахімову.

Протистояння з Боузковою стало другою очною зустріччю тенісисток у кар'єрі - першу Калініна виграла ще сім років тому на трав'яних кортах Вімблдону.

Переломний момент та впевнений фініш: як розвивалися події на корті

Матч розпочався для українки з труднощів - суперниця швидко захопила ініціативу та повела в рахунку 3:1.

Проте Калініна зуміла перехопити ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль, що дозволило їй закрити перший сет на свою користь - 6:4.

Друга партія проходила за тотального домінування Ангеліни.

Вона впевнено відірвалася від опонентки (5:1) і, попри невелику втрату концентрації наприкінці зустрічі, довела справу до логічного завершення.

Підсумковий рахунок поєдинку - 6:4, 6:3.

Історичний підтекст та перспективи в Мадриді

Ця перемога стала для Калініної знаковою з кількох причин:

  • Найсильніша суперниця: Ангеліна здолала гравчиню з топ-25 (Боузкова посідає 24-ту позицію) вперше за останні 16 місяців. Попередній подібний успіх датований груднем 2025 року.
  • Успіх в Іспанії: Українка вперше з 2022 року виграла два поспіль матчі в основній сітці мадридського "тисячника".
  • Лідерство серед українок: На цей час Калініна залишається єдиною представницею України, яка гарантувала собі місце у третьому колі. Раніше турнір покинули Світоліна, Снігур та Стародубцева, а Марта Костюк ще готується до свого виступу.

За вихід до наступної стадії Калініна позмагається з сильнішою у парі Каміла Осоріо - Наомі Осака.

Також дізнайтеся на яких сходинках опинилися українки в оновленому рейтингу WTA.

Новини
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським