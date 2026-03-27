Джоан Роулінг відреагувала на перший тизер серіалу про Гаррі Поттера від HBO: що вона сказала

Перший тизер серіалу про Гаррі Поттера від HBO викликав неоднозначну реакцію серед фанатів, однак сама авторка серії книг про хлопчика-чарівника Джоан Роулінг залишилася у захваті від побаченого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис британської письменниці у соцмережі X.
Так, у четвер авторка "поттеріани" публічно поділилася враженнями від першого тизер-трейлера майбутнього серіалу, створеного за її фентезійними романами.
"Це буде неймовірно!" - написала Роулінг.
"Я так цим щаслива" - додала письменниця.
Ці дописи з’явилися як відповідь на повідомлення фаната, який високо оцінив перший погляд на проєкт і написав, що тизер "виглядає неймовірно чудово".
Водночас далеко не всі шанувальники поділили це захоплення.
Частина аудиторії розкритикувала тизер за похмурий візуальний стиль, недостатню, на їхню думку, магічність і відсутність тієї атмосфери, яка асоціювалася з фільмами про Гаррі Поттера, що виходили з 2001 по 2011 рік.
"Незважаючи на те, що це фентезійний серіал, заснований на дитячих романах PG, ніщо в цьому трейлері (колірна корекція, відсутність справжньої магії, відсутність примх, дизайн сценографії тощо) не вказує на те, що це щось, що орієнтоване на дітей", - написав один користувач на X.
"З іншого боку, він ідеально підходить для інфантилізованих дорослих" - додав користувач.
Окрема хвиля дискусій виникла навколо кастингу. Зокрема, частина коментаторів згадала призначення Паапи Ессієду на роль Северуса Снейпа.
Раніше актор зізнавався, що після новин про участь у проєкті отримував расистські погрози смертю.
"Новий серіал про Гаррі Поттера справді вражає мене", - написав хтось.
"Лівим не сподобається через JKR, правим не сподобається, бо JKR переробив купу персонажів, щоб спробувати себе "розбудити", а сучасним дітям не сподобається, бо це буквально чортова міленіальська мотлох" - додав користувач.
Не вщухає й критика на адресу самої Роулінг через її антитрансгендерні погляди.
Через це частина аудиторії закликає не відокремлювати творчість авторки від її публічної позиції.
"Ви не можете "відокремити мистецтво від художника" у Гаррі Поттері. Дж. К. Роулінг безпосередньо фінансувала шкідливе законодавство для транс-спільноти та безпосередньо завдала шкоди трансгендерним людям. Вона використовує для цього гроші, які заробляє на Гаррі Поттері", - написав інший користувач.
Зйомки серіалу про Гаррі Поттера стартували у Великій Британії минулого літа, а прем’єру заплановано на Різдво.
Головну роль виконує Домінік Маклафлін. Також у проєкті знімаються Алістер Стаут у ролі Рона Візлі, Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер, Джон Літґоу в ролі Албуса Дамблдора, Джанет МакТір у ролі Мінерви Макґонеґел і Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда.
Сценаристкою та виконавчою продюсеркою серіалу стала Франческа Гардінер.
Марк Майлод також виступає виконавчим продюсером і режисером кількох епізодів. Проєкт створюють HBO, Brontë Film and TV та Warner Bros. Television.
Серед виконавчих продюсерів також - Дж. К. Роулінг, Ніл Блер, Рут Кенлі-Леттс і Девід Хейман. Композитором серіалу став Ганс Ціммер.