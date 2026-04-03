Джамалу затримали в аеропорту через Росію: деталі інциденту

Українська співачка Джамала вперше розповіла, як через російський ордер її затримали в аеропорту за кордоном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки Маші Єфросиніній.

Джамала розповіла про затримання в аеропорту

Як пояснила Джамала, проблеми виникли під час паспортного контролю.

Причиною став російський ордер на арешт, який країна-агресор оформила заочно через її чітку проукраїнську позицію та публічні заяви про злочини окупантів у Криму.

Артистка не стала уточнювати, в якій саме країні це сталося, однак сказала, що тоді їй фактично закрили в’їзд і повідомили про депортацію.

Протягом доби виконавицю утримували, а також провели стандартні процедури - сфотографували й зняли відбитки пальців.

"Це було дуже страшно. Добре, що я була сама, без дітей", - зізналася знаменитість.

За словами співачки, владнати ситуацію вдалося лише після того, як у справу втрутилося українське посольство, з яким вона змогла зв’язатися.

Після цього випадку артистка стала значно уважніше ставитися до планування закордонних поїздок і тепер заздалегідь перевіряє, наскільки та чи інша країна може бути лояльною до Росії.