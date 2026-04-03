Джамалу задержали в аэропорту из-за России: детали инцидента

20:14 03.04.2026
Из-за российского розыска певица оказалась под угрозой депортации из-за российского розыска
Джамалу задержали в аэропорту из-за России: детали инцидента Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Украинская певица Джамала впервые рассказала, как из-за российского ордера ее задержали в аэропорту за границей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Маши Ефросининой.

Джамала рассказала о задержании в аэропорту

Как пояснила Джамала, проблемы возникли во время паспортного контроля.

Причиной стал российский ордер на арест, который страна-агрессор оформила заочно из-за ее четкой проукраинской позиции и публичных заявлений о преступлениях оккупантов в Крыму.

Артистка не стала уточнять, в какой именно стране это произошло, однако сказала, что тогда ей фактически закрыли въезд и сообщили о депортации.

В течение суток исполнительницу удерживали, а также провели стандартные процедуры - сфотографировали и сняли отпечатки пальцев.

"Это было очень страшно. Хорошо, что я была одна, без детей", - призналась знаменитость.

По словам певицы, уладить ситуацию удалось лишь после того, как в дело вмешалось украинское посольство, с которым она смогла связаться.

После этого случая артистка стала значительно внимательнее относиться к планированию заграничных поездок и теперь заранее проверяет, насколько та или иная страна может быть лояльной к России.

Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
