Двоє українців дорожчі за всю Ісландію: трансферні вартості збірних перед очним поєдинком

Збірна України значно переважає національну команду Ісландії за сумарною ціною гравців.
РБК-Україна аналізує вартості сьогоднішніх суперників та їхніх лідерів.
Сумарна вартість гравців збірної Ісландії із заявки на сьогоднішній матч з Україною за версією Transfermarkt становить 78,4 мільйона євро.
Це майже вчетверо менше, ніж сумарна цінність футболістів нашої команди. Більш того, увесь склад суперників за вартістю поступається сумарній ціні двох найдорожчих футболістів зі складу "синьо-жовтих" (Забарний + Судаков).
Найдорожчі футболісти у складі наших суперників – нападник італійської "Фіорентини" Альберт Гудмундссон та півзахисник французького "Лілля" Хакон Харальдссон, які коштують по 18 мільйонів євро. У нашій збірній вони не потрапили б у топ-5. Інші футболісти Ісландії значно поступаються лідерам.
Топ-10 найдорожчих у збірній Ісландії:
Сумарна вартість нашої національної команди на сьогоднішню гру – 297,3 млн євро. Найдорожчим є гравець французького ПСЖ – Ілля Забарний (55 млн євро).
Топ-10 найдорожчих у збірній України:
