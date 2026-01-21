Две украинки в топ-10 юниорского Евро по биатлону: кто из них мог претендовать на медаль

Украинские биатлонистки открыли юниорское первенство Европы-2026 в Финляндии. Несмотря на потерянные шансы на медали во время последней стрельбы, сразу шесть представительниц "сине-желтых" финишировали в двадцатке лучших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Триумф Швеции и упущенный шанс на подиум

Первый комплект наград континентального первенства в Иматре разыграли в женской индивидуальной гонке.

Победу праздновала шведка Грета Линдквист Селдаль, которая единственная среди лидеров продемонстрировала идеальную точность на четырех огневых рубежах.

Остальные места на пьедестале почета заняли представительницы Словакии - Тамара Молентова и Михаэла Стракова.

Для украинской команды гонка могла завершиться гораздо успешнее. Ксения Приходько и Ирина Шевченко длительное время претендовали на призовые места.

В частности, Приходько после трех чистых рубежей (с одним промахом на второй стрельбе) шла второй, однако два промаха на заключительной "стойке" отбросили ее на 8-ю позицию.

Похожая судьба постигла и Шевченко: три "нуля" на старте давали надежду на "серебро", но две штрафные минуты последним этапом откатили ее на 13-е место.

Результаты украинок и кучность в топ-20

Несмотря на отсутствие медалей, сборная Украины продемонстрировала высокую командную плотность.

Сразу две биатлонистки заехали в первую десятку: к Приходько присоединилась Валерия Шейгас, которая с тремя промахами заняла 9-е место.

Чемпионат Европы среди юниоров. Индивидуальная гонка (женщины)

Грета Линдквист Селдаль (Швеция, 0+0+0+0+0) - 41:31.2 Тамара Молентова (Словакия, 0+2+0+0+0) +9.0 Микаэла Страхова (Словакия, 1+0+0+1) +36.3

...

8. Ксения Приходько (Украина, 0+1+0+2) +1:12.7

9. Валерия Шейгас (Украина, 0+2+1+1+0) +1:23.5

12. Татьяна Тарасюк (Украина, 2+1+1+0) +1:49.8

13. Ирина Шевченко (Украина, 0+0+0+2) +1:54.3

15. Виктория Хвостенко (Украина, 0+2+1+1+0) +2:02.1

17. Алина Хмиль (Украина, 0+1+1+2) +2:08.4

26. Полина Пуцко (Украина, 0+3+1+1+1) +3:59.2

Расписание соревнований

Программа чемпионата Европы продолжается. Уже сегодня, 21 января, в 14:15 по киевскому времени на старт индивидуальной гонки выйдут юниоры.

Тренерский штаб ожидает от мужской команды борьбы за самые высокие места.

