Две украинки в топ-10 юниорского Евро по биатлону: кто из них мог претендовать на медаль

Среда 21 января 2026 13:07
Две украинки в топ-10 юниорского Евро по биатлону: кто из них мог претендовать на медаль
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские биатлонистки открыли юниорское первенство Европы-2026 в Финляндии. Несмотря на потерянные шансы на медали во время последней стрельбы, сразу шесть представительниц "сине-желтых" финишировали в двадцатке лучших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Триумф Швеции и упущенный шанс на подиум

Первый комплект наград континентального первенства в Иматре разыграли в женской индивидуальной гонке.

Победу праздновала шведка Грета Линдквист Селдаль, которая единственная среди лидеров продемонстрировала идеальную точность на четырех огневых рубежах.

Остальные места на пьедестале почета заняли представительницы Словакии - Тамара Молентова и Михаэла Стракова.

Для украинской команды гонка могла завершиться гораздо успешнее. Ксения Приходько и Ирина Шевченко длительное время претендовали на призовые места.

В частности, Приходько после трех чистых рубежей (с одним промахом на второй стрельбе) шла второй, однако два промаха на заключительной "стойке" отбросили ее на 8-ю позицию.

Похожая судьба постигла и Шевченко: три "нуля" на старте давали надежду на "серебро", но две штрафные минуты последним этапом откатили ее на 13-е место.

Результаты украинок и кучность в топ-20

Несмотря на отсутствие медалей, сборная Украины продемонстрировала высокую командную плотность.

Сразу две биатлонистки заехали в первую десятку: к Приходько присоединилась Валерия Шейгас, которая с тремя промахами заняла 9-е место.

Чемпионат Европы среди юниоров. Индивидуальная гонка (женщины)

  1. Грета Линдквист Селдаль (Швеция, 0+0+0+0+0) - 41:31.2
  2. Тамара Молентова (Словакия, 0+2+0+0+0) +9.0
  3. Микаэла Страхова (Словакия, 1+0+0+1) +36.3

...

  • 8. Ксения Приходько (Украина, 0+1+0+2) +1:12.7
  • 9. Валерия Шейгас (Украина, 0+2+1+1+0) +1:23.5
  • 12. Татьяна Тарасюк (Украина, 2+1+1+0) +1:49.8
  • 13. Ирина Шевченко (Украина, 0+0+0+2) +1:54.3
  • 15. Виктория Хвостенко (Украина, 0+2+1+1+0) +2:02.1
  • 17. Алина Хмиль (Украина, 0+1+1+2) +2:08.4
  • 26. Полина Пуцко (Украина, 0+3+1+1+1) +3:59.2

Расписание соревнований

Программа чемпионата Европы продолжается. Уже сегодня, 21 января, в 14:15 по киевскому времени на старт индивидуальной гонки выйдут юниоры.

Тренерский штаб ожидает от мужской команды борьбы за самые высокие места.

Напомним, ранее стал известен состав женской сборной Украины на взрослые зимние Олимпийские игры-2026.

Сборная Украины Биатлон
