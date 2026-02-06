Дві українки прорвалися в топ-30 Кубка IBU: що вирішило долю спринту в Шушені

Виступ лідерок збірної України

За підсумками спринту найкращий показник серед українок продемонструвала Валерія Дмитренко.

Незважаючи на одну помилку під час першої стрільби, вона змогла зафіксувати 26-й результат. Її відставання від лідерки гонки склало 1:38.2 хвилини.

Одразу за партнеркою по команді, на 27-й позиції, розташувалася Анастасія Меркушина.

Біатлоністка припустилася двох промахів - по одному на кожному вогневому рубежі - та програла переможниці 1:42.6 хвилини.

Результати інших представниць команди

До очкової зони також зуміла потрапити Лілія Стеблина, яка з одним штрафним колом посіла 33-тє місце.

Поза межами топ-60 опинилися дві інші українки: Вікторія Хвостенко завершила змагання 66-ю, а Надія Бєлкіна - 71-ю.

Тріумфаторкою гонки стала шведська спортсменка Сара Андерссон, яка пройшла дистанцію без промахів.

Срібло здобула француженка Селія Хенафф, а замкнула трійку призерок представниця Норвегії Рагна Фодстар.

Кубок IBU. Шушен. Спринт. Жінки

Сара Андерссон (0+0) - 21:19.6 Селія Хенафф (0+1) - +3.0 Рагна Фодстар (0+0) - +11.2 ... Валерія Дмитренко (1+0) - +1:38.2 Анастасія Меркушина (1+1) - +1:42.6 Лілія Стеблина (0+1) - +2:01.1

Подальший розклад змагань

Програма етапу в Шушені продовжиться сьогодні, 6 лютого. Наступними на старт вийдуть чоловіки, які позмагаються у спринтерській гонці. Початок виступів заплановано на 15:15 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше в межах норвезького етапу збірна України посіла четверту та шосту сходинки у змішаних естафетах.