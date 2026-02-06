Дві українки прорвалися в топ-30 Кубка IBU: що вирішило долю спринту в Шушені

Українські біатлоністки Валерія Дмитренко та Анастасія Меркушина продемонстрували конкурентну боротьбу в межах другого етапу Кубка IBU. У норвезькому Шушені відбулася жіноча спринтерська гонка на 7,5 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
За підсумками спринту найкращий показник серед українок продемонструвала Валерія Дмитренко.
Незважаючи на одну помилку під час першої стрільби, вона змогла зафіксувати 26-й результат. Її відставання від лідерки гонки склало 1:38.2 хвилини.
Одразу за партнеркою по команді, на 27-й позиції, розташувалася Анастасія Меркушина.
Біатлоністка припустилася двох промахів - по одному на кожному вогневому рубежі - та програла переможниці 1:42.6 хвилини.
До очкової зони також зуміла потрапити Лілія Стеблина, яка з одним штрафним колом посіла 33-тє місце.
Поза межами топ-60 опинилися дві інші українки: Вікторія Хвостенко завершила змагання 66-ю, а Надія Бєлкіна - 71-ю.
Тріумфаторкою гонки стала шведська спортсменка Сара Андерссон, яка пройшла дистанцію без промахів.
Срібло здобула француженка Селія Хенафф, а замкнула трійку призерок представниця Норвегії Рагна Фодстар.
Програма етапу в Шушені продовжиться сьогодні, 6 лютого. Наступними на старт вийдуть чоловіки, які позмагаються у спринтерській гонці. Початок виступів заплановано на 15:15 за київським часом.
Нагадаємо, що раніше в межах норвезького етапу збірна України посіла четверту та шосту сходинки у змішаних естафетах.
Раніше ми розповіли, як провал на одному етапі залишив збірну України без нагороди в естафеті на ЧЄ з біатлону.