Две украинки прорвались в топ-30 Кубка IBU: что решило судьбу спринта в Шушене

Украинские биатлонистки Валерия Дмитренко и Анастасия Меркушина продемонстрировали конкурентную борьбу в рамках второго этапа Кубка IBU. В норвежском Шушене состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Читайте: Биатлон на Олимпиаде-2026 примет рекордное количество зрителей.
По итогам спринта лучший показатель среди украинок продемонстрировала Валерия Дмитренко.
Несмотря на одну ошибку во время первой стрельбы, она смогла зафиксировать 26-й результат. Ее отставание от лидера гонки составило 1:38.2 минуты.
Сразу за партнершей по команде, на 27-й позиции, расположилась Анастасия Меркушина.
Биатлонистка допустила два промаха - по одному на каждом огневом рубеже - и проиграла победительнице 1:42.6 минуты.
В очковую зону также сумела попасть Лилия Стеблина, которая с одним штрафным кругом заняла 33-е место.
За пределами топ-60 оказались две другие украинки: Виктория Хвостенко завершила соревнования 66-й, а Надежда Белкина - 71-й.
Триумфаторкой гонки стала шведская спортсменка Сара Андерссон, которая прошла дистанцию без промахов.
Серебро завоевала француженка Селия Хенафф, а замкнула тройку призерок представительница Норвегии Рагна Фодстар.
Программа этапа в Шушене продолжится сегодня, 6 февраля. Следующими на старт выйдут мужчины, которые посоревнуются в спринтерской гонке. Начало выступлений запланировано на 15:15 по киевскому времени.
Напомним, что ранее в рамках норвежского этапа сборная Украины заняла четвертую и шестую строчки в смешанных эстафетах.
Ранее мы рассказали, как провал на одном этапе оставил сборную Украины без награды в эстафете на ЧЕ по биатлону.