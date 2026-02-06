Две украинки прорвались в топ-30 Кубка IBU: что решило судьбу спринта в Шушене

Выступление лидеров сборной Украины

По итогам спринта лучший показатель среди украинок продемонстрировала Валерия Дмитренко.

Несмотря на одну ошибку во время первой стрельбы, она смогла зафиксировать 26-й результат. Ее отставание от лидера гонки составило 1:38.2 минуты.

Сразу за партнершей по команде, на 27-й позиции, расположилась Анастасия Меркушина.

Биатлонистка допустила два промаха - по одному на каждом огневом рубеже - и проиграла победительнице 1:42.6 минуты.

Результаты других представительниц команды

В очковую зону также сумела попасть Лилия Стеблина, которая с одним штрафным кругом заняла 33-е место.

За пределами топ-60 оказались две другие украинки: Виктория Хвостенко завершила соревнования 66-й, а Надежда Белкина - 71-й.

Триумфаторкой гонки стала шведская спортсменка Сара Андерссон, которая прошла дистанцию без промахов.

Серебро завоевала француженка Селия Хенафф, а замкнула тройку призерок представительница Норвегии Рагна Фодстар.

Кубок IBU. Шушен. Спринт. Женщины

Сара Андерссон (0+0) - 21:19.6 Селия Хенафф (0+1) - +3.0 Рагна Фодстар (0+0) - +11.2 ... Валерия Дмитренко (1+0) - +1:38.2 Анастасия Меркушина (1+1) - +1:42.6 Лилия Стеблина (0+1) - +2:01.1

Дальнейшее расписание соревнований

Программа этапа в Шушене продолжится сегодня, 6 февраля. Следующими на старт выйдут мужчины, которые посоревнуются в спринтерской гонке. Начало выступлений запланировано на 15:15 по киевскому времени.

Напомним, что ранее в рамках норвежского этапа сборная Украины заняла четвертую и шестую строчки в смешанных эстафетах.