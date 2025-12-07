Дует із військовим і несподіваний камео нареченого: MELOVIN дав великий концерт у Києві

Під час концерту артист презентував новий альбом "MRoom13". У програмі були театральні елементи, спеціальні номери та несподівані гості.

Одним із найгучніших моментів вечора стала поява на сцені нареченого MÉLOVIN - військового медика Петра Злоті.

Він вийшов у образі Диявола та став частиною номеру. Пізніше Петро подарував співаку 501 червону троянду, утім коментувати це відмовився.

Ще один емоційний епізод - спільний виступ MELOVIN з військовим Андрієм, з яким вони разом виконали пісню "просто лети". Перед виходом захисника артист звернувся до залу.

MELOVIN дав концерт у Києві (фото надане артистом)

"Якось так вийшло, що під час всеукраїнського туру я виконував цю пісню з дівчатами, хлопцями різного віку, але жодного разу не було військових. А сьогодні зі мною заспіває саме він - Андрій із позивним "Маестро". Я хочу, щоб ви його зустріли так, як мене на кожній пісні, хочу, щоб ви запалили ліхтарики й щоб, коли він вийшов, побачив, яка кількість українських зірок у вигляді вас, шановно публіко, в цій залі світить для нього. Щоб його життєвий шлях завжди був освітлений світлом, любовʼю і вашим теплом”, - сказав MELOVIN.

Також на сцену вийшла 11-річна Софія, якій раніше співак здійснив мрію про власний баян під час концерту в Полтаві.

Її поява стала одним із найтепліших моментів вечора.

Серед запрошених артистів були alyona alyona, LAMA, LEONA та iSKRA.

Під час спільного номера з iSKRA MÉLOVIN прямо на сцені заявив, що передає їй права на виконання пісні "Обиратиму себе".

"Я дякую, що ти зʼявився в моєму житті більше року тому, перевернув його на 180 градусів. Зробив із мене мене. Тільки завдяки тобі про мене знають як про iSKRA, я можу дарувати те, що ти даруєш людям протягом 10 років! Я безмежно вдячна, що в моєму житті зʼявився ти. Ти - вау! Ти - янгол! Я люблю тебе", - відповіла вона.