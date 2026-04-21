Дуа Ліпа допомогла українській армії: мережа у захваті від жесту співачки (відео)

17:51 21.04.2026 Вт
Завдяки платформі артистки у медиків з'явився пікап для порятунку життя у зоні бойових дій
aimg Сюзанна Аль Маріді
Дуа Ліпа (фото: Getty Images)

Британська співачка Дуа Ліпа підтримала українську армію. Вона долучилася до купівлі автомобіля для Першого окремого медичного батальйону.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram батальйону.

Як Дуа Ліпа допомогла українській армії

Як відомо, кошти були зібрані за підтримки платформи Service95, яку заснувала Дуа Ліпа.

"Ймовірність того, що Дуа Ліпа допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу не буде велика… Але вона ніколи й не нульова", - повідомили у батальйоні.

"Дякуємо Дуа Ліпі, Servise95 та Driving Ukraine за цей потужний пікап. Він допоможе нам у виконанні завдань з порятунку життя в зоні бойових дій", - додали там.

У відео військові показали автомобіль під один із популярних хітів артистки - "Levitating".


Перший медбатальйон - це спецпідрозділ ЗСУ, який був сформований у березні 2025 року на основі медичної служби 1-го Інтернаціонального легіону. Його головним завданням є евакуація поранених та надання медичної допомоги на найскладніших і найінтенсивніших ділянках фронту.

Як відреагували в мережі

Користувачі були у захваті від новини та почали дякувати артистці за допомогу.

  • "Для нас це має таке велике значення. Дякуємо".
  • "Дякуємо за підтримку".
  • "Крашиха".
  • "В цій машині тепер заборонено слухати іншу музику".
  • "Я завжди знала, що не просто так її обожнюю".
  • "Це просто неймовірно".
  • "Це якась нереально крута історія".
  • "Супер! Дякую за підтримку України в цій жахливій війні! Обіцяю - наступний місяць буду слухати всі твої пісні на повторі".

Що відомо про Діа Ліпу

Народилася 22 серпня 1995 року в Лондоні у родині косовських албанців. Коли їй було близько 13 років, разом з родиню переїхала до Косова, а у 15 повернулася до Лондона, щоб розпочати музичну кар'єру.

У 2015-му підписала контракт із лейблом Warner Bros. Records і почала професійно працювати в музичній індустрії. Світову популярність здобула завдяки дебютному альбому з хітами "Be the One", "New Rules", "IDGAF" та "Hotter than Hell".

Закріпив її статус попзірки альбом "Future Nostalgia" (2020), до якого увійшли пісні "Don’t Start Now", "Physical", "Break My Heart" та "Levitating".

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
