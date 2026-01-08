Другий трофей Забарного у ПСЖ: як парижани здолали "Марсель" у Суперкубку

Тріумфальна серія пенальті в Кувейті

У поєдинку за престижний титул зійшлися давні суперники - столичний ПСЖ та "олімпійці" з Марселя. Основний час зустрічі завершився бойовою нічиєю 2:2, причому розв'язка настала на останніх секундах.

Долю трофею вирішила серія післяматчевих одинадцятиметрових, де гравці Луїса Енріке продемонстрували залізну витримку, перегравши опонентів з рахунком 4:1.

Головним героєм лотереї став голкіпер Люка Шевальє, який відбив два удари з позначки. Для паризького гранда цей успіх став четвертим поспіль у межах Суперкубка країни.

Драма з автоголом та порятунок на 90+5 хвилині

Рахунок у матчі відкрив Усман Дембеле вже на 13-й хвилині, скориставшись моментом у штрафному майданчику. "Марсель" зумів відігратися ближче до завіси гри: на 74-й хвилині Мейсон Грінвуд бездоганно реалізував пенальті.

Кінцівка зустрічі видалася максимально напруженою. На 87-й хвилині захисник ПСЖ Вілліан Пачо випадково зрізав м'яч у власну сітку, вивівши суперників уперед.

Проте парижани врятувалися в компенсований час, після передачі Бредлі Барколя Гонсалу Рамуш відновив паритет і перевів гру в серію пенальті.

Статус Забарного та нові виклики

Український легіонер Ілля Забарний провів увесь переможний фінал на лаві для запасних. Попри відсутність ігрового часу в цьому конкретному матчі, захисник офіційно став володарем титулу, оскільки перебував у заявці команди.

Це вже другий трофей Іллі у французькому клубі після перемоги в Міжконтинентальному кубку.

Варто зазначити, що напередодні фіналу Забарний отримав ще одне визнання - він потрапив до списку 100 найдорожчих гравців планети за версією дослідницького центру CIES.

Що далі

Свій наступний матч ПСЖ проведе в Кубку Франції проти ФК "Париж". "Марсель" у цьому ж турнірі зустрінеться з "Байо".

Поєдинки заплановані на 12 та 13 січня відповідно.