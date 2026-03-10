UA

Драми Індіан-Веллса: Світоліна та Костюк провели нервові матчі на американському "тисячнику" (відео)

09:23 10.03.2026 Вт
2 хв
Перша ракетка України йде на рекорд сезону
aimg Андрій Костенко
Еліна Світоліна (фото: Australian Open)

Лідерки українського тенісу Еліна Світоліна та Марта Костюк провели поєдинки третього кола престижного супертурніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США),

WTA 1000, Індіан-Веллс, 3-тє коло (1/16 фіналу)

Еліна Світоліна (Україна) – Ешлін Крюгер (США) – 6:4, 6:2

Марта Костюк (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4:6, 4:6

Світоліна штампує перемоги

Найкраща тенісистка України Світоліна (WTA 9) підтвердила статус фаворитки у протистоянні з господаркою корту Ешлін Крюгер.

Попри невдалий старт, коли американка повела з брейком 2:0, Світоліна швидко перехопила ініціативу. Українка миттєво відіграла подачу та завдяки стабільній грі на задній лінії закрила перший сет на свою користь. У другій партії домінація Еліни стала тотальною.

Для Світоліної ця перемога стала вже 17-ю у 2026 році (при лише 3 поразках), що є одним з найкращих показників у Турі на цей момент.

У наступному раунді Еліна зустрінеться з чешкою Катержиною Синяковою (WTA 44). Статистика особистих зустрічей на боці українки – 4:0. Світоліна втретє в кар'єрі спробує пробитися до чвертьфіналу престижного турніру в Індіан-Веллсі.

Костюк втратила шанс

Натомість друга ракетка України Марта Костюк (WTA 28) припинила виступи на турнірі, поступившись третій ракетці світу Єлені Рибакіній з Казахстану. Поєдинок виявився напруженим, проте досвід суперниці Марти став вирішальним у ключові моменти.

Найкращий шанс змінити хід гри українка мала у другому сеті, де вона вела з рахунком 4:2. Однак серія невимушених помилок (загалом 7 подвійних за матч) дозволила Рибакіній здійснити камбек і виграти чотири гейми поспіль.

Це була шоста зустріч тенісисток, і Костюк вчетверте поступилася суперниці. Тепер Марта готуватиметься до наступного "тисячника", який стартує наступного тижня в Маямі.

Раніше ми писали, чому збірна України зіграє домашній матч на кортах суперниць у Кубку Біллі Джин Кінг.

