Драмы Индиан-Уэллса: Свитолина и Костюк провели нервные матчи на американском "тысячнике" (видео)

09:23 10.03.2026 Вт
2 мин
Первая ракетка Украины идет на рекорд сезона
aimg Андрей Костенко
Элина Свитолина (фото: Australian Open)

Лидеры украинского тенниса Элина Свитолина и Марта Костюк провели поединки третьего круга престижного супертурнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США),

WTA 1000, Индиан-Уэллс, 3-й круг (1/16 финала)

Элина Свитолина (Украина) - Эшлин Крюгер (США) - 6:4, 6:2

Марта Костюк (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 4:6, 4:6

Свитолина штампует победы

Лучшая теннисистка Украины Свитолина (WTA 9) подтвердила статус фаворитки в противостоянии с хозяйкой корта Эшлин Крюгер.

Несмотря на неудачный старт, когда американка повела с брейком 2:0, Свитолина быстро перехватила инициативу. Украинка мгновенно отыграла подачу и благодаря стабильной игре на задней линии закрыла первый сет в свою пользу. Во второй партии доминация Элины стала тотальной.

Для Свитолиной эта победа стала уже 17-й в 2026 году (при всего 3 поражениях), что является одним из лучших показателей в Туре на данный момент.

В следующем раунде Элина встретится с чешкой Катержиной Синяковой (WTA 44). Статистика личных встреч на стороне украинки - 4:0. Свитолина в третий раз в карьере попытается пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

Костюк потеряла шанс

В то же время вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) прекратила выступления на турнире, уступив третьей ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана. Поединок оказался напряженным, однако опыт соперницы Марты стал решающим в ключевые моменты.

Лучший шанс изменить ход игры украинка имела во втором сете, где она вела со счетом 4:2. Однако серия невынужденных ошибок (всего 7 двойных за матч) позволила Рыбакиной совершить камбэк и выиграть четыре гейма подряд.

Это была шестая встреча теннисисток, и Костюк в четвертый раз уступила сопернице. Теперь Марта будет готовиться к следующему "тысячнику", который стартует на следующей неделе в Майами.

Ранее мы писали, почему сборная Украины сыграет домашний матч на кортах соперниц в Кубке Билли Джин Кинг.

