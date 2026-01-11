Драматичний нокаут: Мілаш двічі відправив Шалу в нокдаун і виграв титул IBF International

Хорватський боксер надважкої ваги Петар Мілаш тріумфально повернувся у велику гру. У напруженому протистоянні в Німеччині він зумів зламати опір місцевого фаворита Граніта Шали, завершивши бій яскравим нокаутом у фінальному раунді.

Технічна перевага проти швидкості

Вечір боксу на Rudolf Weber-Arena в Оберхаузені подарував вболівальникам безкомпромісну битву за вакантний пояс IBF International.

Петар Мілаш (20-1, 16 KO) з перших хвилин зробив ставку на мобільність та постійну зміну стійок, намагаючись дезорієнтувати суперника.

Його опонент, Граніт Шала (18-2, 7 KO), попри візуально зайву вагу, демонстрував високу швидкість рук, нагадуючи манерою ведення бою екс-чемпіона світу Енді Руїса.

Початок зустрічі видався динамічним, бійці обмінювалися гострими випадами, проте вже у другому раунді Шала був близьким до успіху.

Німець вдало піймав Мілаша на контратаці, серйозно потрясши хорвата, який лише завдяки роботі ніг зміг уникнути дострокового завершення поєдинку.

У середині бою темп дещо знизився. Шала намагався працювати акцентовано, але з кожною трихвилинкою його витривалість падала. Руки німця опускалися все нижче, а замість серійної роботи він перейшов на поодинокі удари.

Мілаш, своєю чергою, діяв обережно, розуміючи, що судді можуть не віддати йому перемогу в близьких раундах на території суперника.

Фінальний штурм та капітуляція

Вирішальним став десятий раунд, у якому Мілаш пішов на ризик і перейшов до рішучих дій.

Потужний правий хук хорвата відправив Шалу в перший нокдаун. Німець підвівся, проте після чергової атаки знову опинився на канвасі.

Побачивши критичний стан свого бійця, кут Граніта Шали викинув білий рушник, зупинивши поєдинок.

Ця перемога дозволила Петару Мілашу стати новим володарем титулу IBF International.

Нагадаємо, що цей бій відбувся в андеркарді іншої знакової події вечора - перемоги Агіта Кабаєла над Даміаном Книбою.