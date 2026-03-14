Драма на останньому колі: як Христина Дмитренко відіграла 15 позицій у гонці переслідування

17:59 14.03.2026 Сб
2 хв
До залікових очок залишалися лічені метри, але фінальний відрізок змінив усе
Катерина Урсатій
Христина Дмитренко (фото: Getty Images)

Українська біатлоністка Христина Дмитренко стала єдиною представницею України в гонці переслідування на етапі Кубка світу в естонському Отепяя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Прогрес Дмитренко та боротьба на дистанції

Українська біатлоністка Христина Дмитренко продемонструвала характер у персьюті на естонському етапі Кубка світу.

Вийшовши на старт під 57-м номером за підсумками спринту, вона змогла відіграти 15 позицій.

Для Христини це був уже шостий досвід виступу у гонках переслідування на найвищому рівні протягом поточного сезону.

Перша половина дистанції далася українці вдало: бездоганна стрільба на стартовому рубежі дозволила їй піднятися на 48-ме місце.

Попри одну незакриту мішень під час другої стійки, Дмитренко продовжила відігрувати позиції.

Ключовим моментом став третій вогневий рубіж, де "чиста" робота гвинтівкою допомогла Христині здійснити ривок відразу на 10 сходинок угору.

Розв'язка гонки та підсумковий результат

Перед заключним колом українка перебувала на 38-й позиції, що гарантувало потрапляння до залікової зони.

Проте одна помилка на останньому рубежі та падіння темпу на фінальному відрізку траси не дозволили втриматися в топ-40.

У підсумку Дмитренко перетнула фінішну лінію 42-ю, програвши лідерці понад чотири хвилини.

Перемогу у змаганнях святкувала представниця Італії Ліза Віттоцці. Попри один промах, вона випередила фінку Суві Мінккінен та француженку Лу Жанмонно.

Цікаво, що тріумфаторка спринту Жюлья Сімон втратила шанси на медалі через три невдалі постріли під час останнього візиту на стрільбище.

Кубок світу. Отепяя. Результати жіночого персьюту:

  1. Ліза Віттоцці (Італія) - 33:33.7 (2 промахи)
  2. Суві Мінккінен (Фінляндія) - +26.2 (1)
  3. Лу Жанмонно (Франція) - +26.9 (1)

...

  • 42. Христина Дмитренко (Україна) - +4:30.0 (2)

