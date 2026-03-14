Драма на последнем круге: как Кристина Дмитренко отыграла 15 позиций в гонке преследования

Прогресс Дмитренко и борьба на дистанции

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко продемонстрировала характер в персьюте на эстонском этапе Кубка мира.

Выйдя на старт под 57-м номером по итогам спринта, она смогла отыграть 15 позиций.

Для Кристины это был уже шестой опыт выступления в гонках преследования на самом высоком уровне в течение текущего сезона.

Первая половина дистанции далась украинке удачно: безупречная стрельба на стартовом рубеже позволила ей подняться на 48-е место.

Несмотря на одну незакрытую мишень во время второй стойки, Дмитренко продолжила отыгрывать позиции.

Ключевым моментом стал третий огневой рубеж, где "чистая" работа винтовкой помогла Кристине осуществить рывок сразу на 10 ступенек вверх.

Развязка гонки и итоговый результат

Перед заключительным кругом украинка находилась на 38-й позиции, что гарантировало попадание в зачетную зону.

Однако одна ошибка на последнем рубеже и падение темпа на финальном отрезке трассы не позволили удержаться в топ-40.

В итоге Дмитренко пересекла финишную черту 42-й, проиграв лидеру более четырех минут.

Победу в соревнованиях праздновала представительница Италии Лиза Виттоцци. Несмотря на один промах, она опередила финку Суви Минккинен и француженку Лу Жанмонно.

Интересно, что триумфаторка спринта Жюлья Симон потеряла шансы на медали из-за трех неудачных выстрелов во время последнего визита на стрельбище.

Кубок мира. Отепяя. Результаты женского персьюта:

Лиза Виттоцци (Италия) - 33:33.7 (2 промаха) Суви Минкинен (Финляндия) - +26.2 (1) Лу Жанмонно (Франция) - +26.9 (1)

