Драма на останніх хвилинах: Україна вирвала нагороди ЧС-2026 у божевільному матчі зі Швейцарією
Юнацька збірна України з хокею завершила виступи на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні IA. У фінальному протистоянні підопічні Олександра Бобкіна нав’язали надскладну боротьбу лідеру першості - Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Камбек з рахунку 0:3 та історичне досягнення
Зустріч розпочалася невдало для українців: на старті другого ігрового відрізку швейцарці забезпечили собі комфортну перевагу у три шайби.
Проте зусиллями Арсенія Воротеляка та Максима Вершецького команда зуміла повернутися в гру, скоротивши розрив до мінімуму.
Найбільш емоційним став третій період. Завдяки дублю Вершецького Україна виграла цю двадцятихвилинку (3:2) і зафіксувала нічию 5:5 в основний час.
Цей результат став унікальним для поточного турніру: українські хокеїсти виявилися єдиними, хто зміг відібрати очки у швейцарців, перервавши їхню серію перемог у регламентований час.
Розв'язка в овертаймі та підсумки турніру
Доля поєдинку вирішилася на четвертій хвилині овертайму. П
ереможний кидок після виходу один на один виконав Йона Ноєншвандер, встановивши остаточний рахунок 6:5 на користь Швейцарії.
Попри поразку, здобуте в овертаймі очко дозволило Україні закріпитися на третій позиції.
Наша команда гарантувала собі перевагу над угорцями та завершила світову першість із бронзовими нагородами дивізіону. Швейцарія, своєю чергою, офіційно оформила підвищення у класі та наступного сезону зіграє в елітному дивізіоні.
Турнірне становище (фінальне):
- Швейцарія - 14 очок (різниця шайб 30:11)
- Казахстан - 11 (25:12)
- Україна - 7 (22:22)
- Словенія - 4 (14:23)
- Угорщина - 3 (11:19)
- Польща - 3 (10:25)