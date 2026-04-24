Драма на останніх хвилинах: Україна вирвала нагороди ЧС-2026 у божевільному матчі зі Швейцарією

Юнацька збірна України з хокею завершила виступи на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні IA. У фінальному протистоянні підопічні Олександра Бобкіна нав’язали надскладну боротьбу лідеру першості - Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Камбек з рахунку 0:3 та історичне досягнення

Зустріч розпочалася невдало для українців: на старті другого ігрового відрізку швейцарці забезпечили собі комфортну перевагу у три шайби.

Проте зусиллями Арсенія Воротеляка та Максима Вершецького команда зуміла повернутися в гру, скоротивши розрив до мінімуму.

Найбільш емоційним став третій період. Завдяки дублю Вершецького Україна виграла цю двадцятихвилинку (3:2) і зафіксувала нічию 5:5 в основний час.

Цей результат став унікальним для поточного турніру: українські хокеїсти виявилися єдиними, хто зміг відібрати очки у швейцарців, перервавши їхню серію перемог у регламентований час.

Розв'язка в овертаймі та підсумки турніру

Доля поєдинку вирішилася на четвертій хвилині овертайму. П

ереможний кидок після виходу один на один виконав Йона Ноєншвандер, встановивши остаточний рахунок 6:5 на користь Швейцарії.

Попри поразку, здобуте в овертаймі очко дозволило Україні закріпитися на третій позиції.

Наша команда гарантувала собі перевагу над угорцями та завершила світову першість із бронзовими нагородами дивізіону. Швейцарія, своєю чергою, офіційно оформила підвищення у класі та наступного сезону зіграє в елітному дивізіоні.

Турнірне становище (фінальне):