Драма на последних минутах: Украина вырвала награды ЧМ-2026 в сумасшедшем матче со Швейцарией

19:25 24.04.2026 Пт
2 мин
Украинцы нашли слабое место в игре непобедимых швейцарцев - и это едва не изменило все
aimg Екатерина Урсатий
Драма на последних минутах: Украина вырвала награды ЧМ-2026 в сумасшедшем матче со Швейцарией Сборная Украины по хоккею U-18 (фото: fhu.com.ua)

Юношеская сборная Украины по хоккею завершила выступления на чемпионате мира-2026 в дивизионе IA. В финальном противостоянии подопечные Александра Бобкина навязали сложнейшую борьбу лидеру первенства - Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Камбэк со счета 0:3 и историческое достижение

Встреча началась неудачно для украинцев: на старте второго игрового отрезка швейцарцы обеспечили себе комфортное преимущество в три шайбы.

Однако усилиями Арсения Воротеляка и Максима Вершецкого команда сумела вернуться в игру, сократив разрыв до минимума.

Наиболее эмоциональным стал третий период. Благодаря дублю Вершецкого Украина выиграла эту двадцатиминутку (3:2) и зафиксировала ничью 5:5 в основное время.

Этот результат стал уникальным для текущего турнира: украинские хоккеисты оказались единственными, кто смог отобрать очки у швейцарцев, прервав их серию побед в регламентированное время.

Развязка в овертайме и итоги турнира

Судьба поединка решилась на четвертой минуте овертайма. П

Победный бросок после выхода один на один выполнил Йона Ноеншвандер, установив окончательный счет 6:5 в пользу Швейцарии.

Несмотря на поражение, добытое в овертайме очко позволило Украине закрепиться на третьей позиции.

Наша команда гарантировала себе преимущество над венграми и завершила мировое первенство с бронзовыми наградами дивизиона. Швейцария, в свою очередь, официально оформила повышение в классе и в следующем сезоне сыграет в элитном дивизионе.

Турнирное положение (финальное):

  1. Швейцария - 14 очков (разница шайб 30:11)
  2. Казахстан - 11 (25:12)
  3. Украина - 7 (22:22)
  4. Словения - 4 (14:23)
  5. Венгрия - 3 (11:19)
  6. Польша - 3 (10:25)
