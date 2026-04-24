Драма на последних минутах: Украина вырвала награды ЧМ-2026 в сумасшедшем матче со Швейцарией
Юношеская сборная Украины по хоккею завершила выступления на чемпионате мира-2026 в дивизионе IA. В финальном противостоянии подопечные Александра Бобкина навязали сложнейшую борьбу лидеру первенства - Швейцарии.
Камбэк со счета 0:3 и историческое достижение
Встреча началась неудачно для украинцев: на старте второго игрового отрезка швейцарцы обеспечили себе комфортное преимущество в три шайбы.
Однако усилиями Арсения Воротеляка и Максима Вершецкого команда сумела вернуться в игру, сократив разрыв до минимума.
Наиболее эмоциональным стал третий период. Благодаря дублю Вершецкого Украина выиграла эту двадцатиминутку (3:2) и зафиксировала ничью 5:5 в основное время.
Этот результат стал уникальным для текущего турнира: украинские хоккеисты оказались единственными, кто смог отобрать очки у швейцарцев, прервав их серию побед в регламентированное время.
Развязка в овертайме и итоги турнира
Судьба поединка решилась на четвертой минуте овертайма.
Победный бросок после выхода один на один выполнил Йона Ноеншвандер, установив окончательный счет 6:5 в пользу Швейцарии.
Несмотря на поражение, добытое в овертайме очко позволило Украине закрепиться на третьей позиции.
Наша команда гарантировала себе преимущество над венграми и завершила мировое первенство с бронзовыми наградами дивизиона. Швейцария, в свою очередь, официально оформила повышение в классе и в следующем сезоне сыграет в элитном дивизионе.
Турнирное положение (финальное):
- Швейцария - 14 очков (разница шайб 30:11)
- Казахстан - 11 (25:12)
- Украина - 7 (22:22)
- Словения - 4 (14:23)
- Венгрия - 3 (11:19)
- Польша - 3 (10:25)