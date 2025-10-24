Драма в фінал? Нові "зливи" про "Холостяка" ошелешили фанів

"Зливи" про шоу "Холостяк"

Так, в Telegram-каналі "INSTAМАНІЯ", нещодавно розповіли, що однією з фіналісток реаліті може стати модель з Хмельницького Надін.

Її та Цимбалюка помітили разом під час зйомок. Коли саме це відбувалося - не повідомляється.

"Злив" на "Холостяка" (скріншот)

А згодом інсайд щодо "Холостяка" з'явився в Telegram-каналі "Злива". В дописі йшлося про те, що "злив" про Надін буде не найголовнішим. Тому на нас може чекати драматичний хід, а, може, й драма у фіналі.

"Наш же техвідділ радить розслабитись. І натякає, що в цьогорічному шоу буде драматичний хід, якого ще не бувало в цих реаліті. Зрештою, учасниці "Холостяка" не за коханням же на це шоу йдуть", - стверджують інсайдери.

Що відомо про новий випуск "Холостяка" (фото: прес-служба)

Що кажуть в СТБ

Між тим, в прес-службі "Холостяка" поділилися анонсом, в якому розповіли, яким буде другий випуск.

"Після знайомства з дівчатами Тарас Цимбалюк прагне побачити не лише їхню зовнішню красу, а й справжній внутрішній світ. Звиклий до ролей і сценаріїв у кіно, цього разу він хоче залишатися собою - живою людиною, яка хвилюється, помиляється й прагне справжніх почуттів. І очікує того ж від дівчат", - йдеться в релізі.

"Щоб відкритися одне одному, Тарас і героїні створюватимуть кіноафіші своїх життів - фільмів про їхні мрії, страхи, характер і досвід. За допомогою штучного інтелекту кожна афіша стає візуалізацією внутрішнього світу її автора", - також розповіли в команді "Холостяка".

А ще на нас чекатиме перша Церемонія троянд цього сезону. Хто отримає квітку від Тараса, а хто залишить проект - побачимо вже о 19:00 на СТБ.