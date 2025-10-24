RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Драма в финале? Новые "сливы" о "Холостяке" ошарашили фанов

Новая серия "Холостяка" (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Уже 24 октября в 19:00 нас ждет продолжение Первой вечеринки 14 сезона "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком. Конечно же, без инсайдов и "сливов" не обходится.

Чем удивит второй выпуск "Холостяка" и какие слухи появляются вокруг реалити, рассказывает РБК-Украина.

"Сливы" о шоу "Холостяк"

Так, в Telegram-канале "INSTAMANІЯ", недавно рассказали, что одной из финалисток реалити может стать модель из Хмельницкого Надин.

Ее и Цымбалюка заметили вместе во время съемок. Когда именно это происходило - не сообщается.

"Слив" на "Холостяка" (скриншот)

А позже инсайд относительно "Холостяка" появился в Telegram-канале "Слива". В заметке говорилось о том, что "слив" о Надин будет не самым главным. Поэтому нас может ждать драматический ход, а, может, и драма в финале.

"Наш же техотдел советует расслабиться. И намекает, что в нынешнем шоу будет драматический ход, которого еще не бывало в этих реалити. В конце концов, участницы "Холостяка" не за любовью же на это шоу идут", - утверждают инсайдеры.

Что известно о новом выпуске "Холостяка" (фото: пресс-служба)

Что говорят в СТБ

Между тем, в пресс-службе "Холостяка" поделились анонсом, в котором рассказали, каким будет второй выпуск.

"После знакомства с девушками Тарас Цымбалюк стремится увидеть не только их внешнюю красоту, но и настоящий внутренний мир. Привыкший к ролям и сценариям в кино, на этот раз он хочет оставаться собой - живым человеком, который волнуется, ошибается и стремится к настоящим чувствам. И ожидает того же от девушек", - говорится в релизе.

"Чтобы открыться друг другу, Тарас и героини будут создавать киноафиши своих жизней - фильмов об их мечтах, страхах, характере и опыте. С помощью искусственного интеллекта каждая афиша становится визуализацией внутреннего мира ее автора", - также рассказали в команде "Холостяка".

А еще нас ждет первая Церемония роз в этом сезоне. Кто получит цветок от Тараса, а кто покинет проект - увидим уже в 19:00 на СТБ.

При создании материала были использованы источники: "INSTAMANІЯ", "Злива", материалы от пресс-службы "Холостяка".

