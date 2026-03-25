Драма у Дивізіоні А: українські футболісти зазнали фіаско на старті оновленого Євро-2027
Юніорська збірна України U-19 розпочала виступи у відборі до чемпіонату Європи 2027 року з поразки. У першому турі оновленої кваліфікації "синьо-жовті" не змогли здобути очки у протистоянні з однолітками з Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчів.
Дебют у Дивізіоні А
Цьогорічний відбірковий цикл проходить за реформованою системою, що передбачає три етапи змагань. Збірна України, сформована з гравців 2008 року народження, розпочала шлях у найсильнішому ешелоні - Дивізіоні А.
Суперниками підопічних Дмитра Михайленка у третій групі, окрім фінів, стали команди Чехії та Естонії.
Попри те, що попередня очна зустріч цих збірних завершилася на користь українців (2:1), цього разу скандинавський колектив зумів взяти реванш.
Хід поєдинку: фатальні помилки в обороні
Рахунок у матчі було відкрито на 32-й хвилині. Фінська збірна вдало реалізувала стандартне положення: після навісу Еелі Кійскіля з кутового Лееві Палмула виграв позиційну боротьбу в повітрі та відправив м'яч у сітку.
Ситуація для українців погіршилася в другому таймі. На 60-й хвилині Ілля Кутя порушив правила у власному штрафному майданчику, намагаючись перехопити м'яч у підкаті.
Арбітр призначив одинадцятиметровий удар, який впевнено реалізував форвард Бруну Кац.
Шанс на камбек та турнірне становище
"Синьо-жовті" змогли повернути інтригу на 74-й хвилині.
Микита Мельник розрізною передачею знайшов у карній зоні Дмитра Зудіна, який скоротив відставання до мінімуму.
Проте на більше українській команді не вистачило часу.
Після першого ігрового дня лідерство у квартеті захопила Чехія, яка обіграла Естонію (2:0). Фінляндія посідає другу сходинку, а Україна наразі йде третьою.
Наступний поєдинок українські юніори проведуть проти лідера групи - збірної Чехії. Зустріч запланована на суботу, 28 березня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
