Драма у Дивізіоні А: українські футболісти зазнали фіаско на старті оновленого Євро-2027

Юніорська збірна України U-19 розпочала виступи у відборі до чемпіонату Європи 2027 року з поразки. У першому турі оновленої кваліфікації "синьо-жовті" не змогли здобути очки у протистоянні з однолітками з Фінляндії.

Дебют у Дивізіоні А

Цьогорічний відбірковий цикл проходить за реформованою системою, що передбачає три етапи змагань. Збірна України, сформована з гравців 2008 року народження, розпочала шлях у найсильнішому ешелоні - Дивізіоні А.

Суперниками підопічних Дмитра Михайленка у третій групі, окрім фінів, стали команди Чехії та Естонії.

Попри те, що попередня очна зустріч цих збірних завершилася на користь українців (2:1), цього разу скандинавський колектив зумів взяти реванш.

Хід поєдинку: фатальні помилки в обороні

Рахунок у матчі було відкрито на 32-й хвилині. Фінська збірна вдало реалізувала стандартне положення: після навісу Еелі Кійскіля з кутового Лееві Палмула виграв позиційну боротьбу в повітрі та відправив м'яч у сітку.

Ситуація для українців погіршилася в другому таймі. На 60-й хвилині Ілля Кутя порушив правила у власному штрафному майданчику, намагаючись перехопити м'яч у підкаті.

Арбітр призначив одинадцятиметровий удар, який впевнено реалізував форвард Бруну Кац.

Шанс на камбек та турнірне становище

"Синьо-жовті" змогли повернути інтригу на 74-й хвилині.

Микита Мельник розрізною передачею знайшов у карній зоні Дмитра Зудіна, який скоротив відставання до мінімуму.

Проте на більше українській команді не вистачило часу.

Після першого ігрового дня лідерство у квартеті захопила Чехія, яка обіграла Естонію (2:0). Фінляндія посідає другу сходинку, а Україна наразі йде третьою.

Наступний поєдинок українські юніори проведуть проти лідера групи - збірної Чехії. Зустріч запланована на суботу, 28 березня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.