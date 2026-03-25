Драма в Дивизионе А: украинские футболисты потерпели фиаско на старте обновленного Евро-2027

20:24 25.03.2026 Ср
Роковая ошибка в собственной штрафной изменила все: момент, который лишил украинцев победы
aimg Екатерина Урсатий
Юниорская сборная Украины U-19 начала выступления в отборе к чемпионату Европы 2027 года с поражения. В первом туре обновленной квалификации "сине-желтые" не смогли добыть очки в противостоянии со сверстниками из Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.

Читайте также: Сумма впечатляет: стало известно, сколько миллионов евро уже заработал "Шахтер" в еврокубках

Дебют в Дивизионе А

Нынешний отборочный цикл проходит по реформированной системе, предусматривающей три этапа соревнований. Сборная Украины, сформированная из игроков 2008 года рождения, начала путь в сильнейшем эшелоне - Дивизионе А.

Соперниками подопечных Дмитрия Михайленко в третьей группе, кроме финнов, стали команды Чехии и Эстонии.

Несмотря на то, что предыдущая очная встреча этих сборных завершилась в пользу украинцев (2:1), на этот раз скандинавский коллектив сумел взять реванш.

Ход поединка: фатальные ошибки в обороне

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Финская сборная удачно реализовала стандартное положение: после навеса Ээли Кийскиля с углового Лееви Палмула выиграл позиционную борьбу в воздухе и отправил мяч в сетку.

Ситуация для украинцев ухудшилась во втором тайме. На 60-й минуте Илья Кутя нарушил правила в собственной штрафной площадке, пытаясь перехватить мяч в подкате.

Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар, который уверенно реализовал форвард Бруну Кац.

Шанс на камбэк и турнирное положение

"Сине-желтые" смогли вернуть интригу на 74-й минуте.

Никита Мельник разрезной передачей нашел в штрафной зоне Дмитрия Зудина, который сократил отставание до минимума.

Однако на большее украинской команде не хватило времени.

После первого игрового дня лидерство в квартете захватила Чехия, которая обыграла Эстонию (2:0). Финляндия занимает второе место, а Украина пока идет третьей.

Следующий поединок украинские юниоры проведут против лидера группы - сборной Чехии. Встреча запланирована на субботу, 28 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины представила новую форму перед ЧМ-2026.

РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой