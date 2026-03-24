Довбика помітили на тренуванні "Жирони": що це означає (фото)

19:04 24.03.2026 Вт
2 хв
Зірковий український форвард несподівано з'явився на базі свого колишнього клубу в Іспанії
aimg Андрій Костенко
Артем Довбик у "Жироні" (фото: Getty Images)

Український нападник Артем Довбик знову опинився в центрі уваги іспанських медіа. Колишнього найкращого бомбардира Ла Ліги помітили на тренувальній базі "Жирони", що одразу породило чимало чуток серед вболівальників каталонського клубу.

Секрет несподіваного візиту

Поява Довбика на базі "Жирони" під час міжнародної паузи стала справжнім сюрпризом.

Прес-служба каталонців оприлюднила світлини, на яких Артем тепло спілкується зі своїми екс-партнерами по команді. Зокрема, українець зробив спільне фото з легендарним капітаном "Жирони" Крістіаном Стуані, який раніше був його головним конкурентом за місце у складі.

"Дуже особливий візит!" - так прокоментував клуб повернення свого колишнього лідера.

Вболівальники в коментарях одразу почали ностальгувати за сезоном-2023/24 та навіть закликати керівництво "Жирони" повернути Артема назад до Каталонії.

Що це означає насправді

Попри бурхливу реакцію фанатів, про повноцінне повернення в "Жирону" наразі не йдеться. Насправді ситуація має цілком логічне пояснення.

Довбик відновлюється від важкої травми, через яку він уже не зіграє у поточному сезоні за італійську "Рому". Форвард скористався можливістю, щоб відвідати друзів в Іспанії, де він провів найкращий рік у своїй кар'єрі.

Статистика, яку не забудуть

Довбик залишив глибокий слід в історії "Жирони". За один сезон він провів 39 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 10 асистів, ставши першим українцем, який виграв трофей "Пічічі" (найкращий бомбардир Ла Ліги).

А "Жирона" у тому сезоні показала космічний для себе результат: виграла "бронзу" національної першості та пробилася до основного раунду Ліги чемпіонів.

Більше по темі:
ФутболАртем Довбик