Довбика помітили на тренуванні "Жирони": що це означає (фото)

Секрет несподіваного візиту

Поява Довбика на базі "Жирони" під час міжнародної паузи стала справжнім сюрпризом.

Прес-служба каталонців оприлюднила світлини, на яких Артем тепло спілкується зі своїми екс-партнерами по команді. Зокрема, українець зробив спільне фото з легендарним капітаном "Жирони" Крістіаном Стуані, який раніше був його головним конкурентом за місце у складі.

"Дуже особливий візит!" - так прокоментував клуб повернення свого колишнього лідера.

Вболівальники в коментарях одразу почали ностальгувати за сезоном-2023/24 та навіть закликати керівництво "Жирони" повернути Артема назад до Каталонії.

Що це означає насправді

Попри бурхливу реакцію фанатів, про повноцінне повернення в "Жирону" наразі не йдеться. Насправді ситуація має цілком логічне пояснення.

Довбик відновлюється від важкої травми, через яку він уже не зіграє у поточному сезоні за італійську "Рому". Форвард скористався можливістю, щоб відвідати друзів в Іспанії, де він провів найкращий рік у своїй кар'єрі.

Статистика, яку не забудуть

Довбик залишив глибокий слід в історії "Жирони". За один сезон він провів 39 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 10 асистів, ставши першим українцем, який виграв трофей "Пічічі" (найкращий бомбардир Ла Ліги).

А "Жирона" у тому сезоні показала космічний для себе результат: виграла "бронзу" національної першості та пробилася до основного раунду Ліги чемпіонів.