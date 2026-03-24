Довбика заметили на тренировке "Жироны": что это значит (фото)

Секрет неожиданного визита

Появление Довбыка на базе "Жироны" во время международной паузы стало настоящим сюрпризом.

Пресс-служба каталонцев обнародовала фотографии, на которых Артем тепло общается со своими экс-партнерами по команде. В частности, украинец сделал совместное фото с легендарным капитаном "Жироны" Кристианом Стуани, который ранее был его главным конкурентом за место в составе.

"Очень особенный визит!" - так прокомментировал клуб возвращение своего бывшего лидера.

Болельщики в комментариях сразу начали ностальгировать по сезону-2023/24 и даже призывать руководство "Жироны" вернуть Артема обратно в Каталонию.

Что это означает на самом деле

Несмотря на бурную реакцию фанатов, о полноценном возвращении в "Жирону" речь пока не идет. На самом деле ситуация имеет вполне логичное объяснение.

Довбык восстанавливается от тяжелой травмы, из-за которой он уже не сыграет в текущем сезоне за итальянскую "Рому". Форвард воспользовался возможностью, чтобы навестить друзей в Испании, где он провел лучший год в своей карьере.

Статистика, которую не забудут

Довбык оставил глубокий след в истории "Жироны". За один сезон он провел 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов, став первым украинцем, который выиграл трофей "Пичичи" (лучший бомбардир Ла Лиги).

А "Жирона" в том сезоне показала космический для себя результат: выиграла "бронзу" национального первенства и пробилась в основной раунд Лиги чемпионов.