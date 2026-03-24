RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Довбика заметили на тренировке "Жироны": что это значит (фото)

19:04 24.03.2026 Вт
2 мин
Звездный украинский форвард неожиданно появился на базе своего бывшего клуба в Испании
aimg Андрей Костенко
Артем Довбик в "Жироне" (фото: Getty Images)

Украинский нападающий Артем Довбик снова оказался в центре внимания испанских медиа. Бывшего лучшего бомбардира Ла Лиги заметили на тренировочной базе "Жироны", что сразу породило немало слухов среди болельщиков каталонского клуба.

Секрет неожиданного визита

Появление Довбыка на базе "Жироны" во время международной паузы стало настоящим сюрпризом.

Пресс-служба каталонцев обнародовала фотографии, на которых Артем тепло общается со своими экс-партнерами по команде. В частности, украинец сделал совместное фото с легендарным капитаном "Жироны" Кристианом Стуани, который ранее был его главным конкурентом за место в составе.

"Очень особенный визит!" - так прокомментировал клуб возвращение своего бывшего лидера.

Болельщики в комментариях сразу начали ностальгировать по сезону-2023/24 и даже призывать руководство "Жироны" вернуть Артема обратно в Каталонию.

Что это означает на самом деле

Несмотря на бурную реакцию фанатов, о полноценном возвращении в "Жирону" речь пока не идет. На самом деле ситуация имеет вполне логичное объяснение.

Довбык восстанавливается от тяжелой травмы, из-за которой он уже не сыграет в текущем сезоне за итальянскую "Рому". Форвард воспользовался возможностью, чтобы навестить друзей в Испании, где он провел лучший год в своей карьере.

Статистика, которую не забудут

Довбык оставил глубокий след в истории "Жироны". За один сезон он провел 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов, став первым украинцем, который выиграл трофей "Пичичи" (лучший бомбардир Ла Лиги).

А "Жирона" в том сезоне показала космический для себя результат: выиграла "бронзу" национального первенства и пробилась в основной раунд Лиги чемпионов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
