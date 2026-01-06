Довбик забив, але негаразди продовжуються: що трапилося у матчі Серії А (відео)

Старт на лаві та гол конкурента

Після відновлення від травми Довбик утретє поспіль потрапив до заявки римського клубу, однак поєдинок розпочав на лаві запасних.

Натомість головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні зробив ставку на 21-річного ірландського нападника Евана Фергюсона. Саме він відкрив рахунок уже на 14-й хвилині, вдало завершивши передачу Пауло Дібали.

До перерви ірландець мав нагоду оформити дубль, однак голкіпер "Лечче" врятував команду після небезпечного удару.

Як відзначився Довбик

Довбик з'явився на полі на 60-й хвилині, замінивши Фергюсона. Уже за 11 хвилин українець відзначився результативною дією.

Після подачі з кутового удару м'яч опинився у Нікколо Пізіллі, який пробив з льоту. Після рикошету саме Довбик підкоригував траєкторію м'яча та відправив його у сітку воріт – 2:0.

Знову травма

Втім, поєдинок завершився для українця не найкраще. На 86-й хвилині Довбик отримав ушкодження та був змушений залишити поле. Замість нього вийшов 19-річний швейцарський півзахисник Алессандро Романо.

Нагадаємо, що лише наприкінці грудня форвард повернувся до загальної групи після попередньої травми.

Поєдинок так і завершився з рахунков 2:0 на користь римлян.

Статистика українця

У сезоні-2025/26 Довбик провів за "Рому" 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Завдяки перемозі над "Лечче" римський клуб піднявся на проміжне четверте місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 36 очок. Лідирує "Інтер", у якого 39 пунктів.

Наступний поєдинок "Рома" проведе в суботу, 10 січня – в чемпіонаті Італії проти "Сассуоло".