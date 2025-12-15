Донька Полякової везе чоловіка-іноземця знайомитися з батьками в Україну: як він реагує

Марія поділилася кадрами з подорожі у stories. У відео вона поцікавилася у чоловіка, чи радіє він поїздці та майбутньому знайомству з її батьками.

"Еден, скажи, будь ласка, ти радий, що їдеш в Україну? Ти радий, що побачиш мого тата і мою маму?", - спитала вона,

На що Еден з усмішкою кілька разів відповів "так".

Втім, дорога до України для подружжя виявилася не без пригод. Марія зізналася, що вони не встигли на літак до Варшави, через що змушені були чекати на наступний рейс.

"Ми не встигли на наш літак до Варшави. Тепер чекаємо десь чотири години на новий літак. Будемо намагатися встигнути на потяг", - розповіла вона.

Попри труднощі, донька співачки налаштована оптимістично і сподівається, що подорож завершиться вчасно.

Маша Полякова (скріншот)

Що відомо про заміжжя Маші Полякової

Цього року Марія офіційно вийшла заміж за Едена Пассареллі. Подружжя навчається у США - дівчина здобуває музичну освіту в престижному коледжі, де також навчається її чоловік.

Окрім цього, пара виступає разом у спільному музичному гурті.

Пропозицію руки та серця Еден зробив романтично - на яхті. Він підготував букет квітів, промову та, ставши на одне коліно, освідчився Марії. Дівчина відповіла згодою.

Раніше Оля Полякова зізнавалася, що тепло ставиться до зятя та підтримує вибір доньки.