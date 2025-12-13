Донька Полякової, Сільченко, та інші. Українські зірки, які відгуляли весілля у 2025 році

2025 рік подарував українському шоу-бізнесу чимало романтичних історій. Деякі зірки вперше пішли під вінець, інші - влаштували тихі сімейні церемонії або гучні свята на всю країну.
РБК-Україна зібрало найпомітніші весілля українських знаменитостей, що стали подіями цього року.
Співак Олександр Кривошапко, який свого часу став відомим завдяки участі в шоу "Х-фактор", одружився зі своєю коханою Христиною. Пара понад рік була разом, після чого вирішила узаконити стосунки.
Весілля відбулося у США в колі найближчих друзів. Для артиста це вже третій шлюб, однак, як зазначають прихильники, саме з Христиною він виглядає по-справжньому щасливим і спокійним.
Дизайнерка Катя Сільченко влаштувала весілля, яке сколихнуло українську модну індустрію.
Під час показу зимової колекції the COAT by Katya Silchenko на ВДНГ фінал дефіле раптово перетворився на церемонію одруження.
Сільченко у весільній мінісукні з накидкою, прикрашеною стразами, сказала "так" своєму коханому Сергію Неклеві просто на подіумі - на очах у гостей та колег.
45-річна акторка Віталіна Біблів зазвичай не ділиться подробицями особистого життя, але цього року приємно здивувала шанувальників. У квітні вона тихо вийшла заміж.
Ім’я свого обранця артистка не називає, хоча нещодавно почала публікувати спільні світлини. Для неї це перший шлюб, який став важливою подією та новим етапом у житті.
Співачка Лавіка (Любов Юнак) у травні повідомила, що стала дружиною Дмитра Вознюка.
А вже восени зірка поділилася новиною про вагітність, розкривши, що чекає первістка.
Для артистки 2025-й став роком особистих нових початків - і весілля, і майбутнього материнства.
Гуморист і телеведучий Фіма Константиновський одружився з коханою Єлизаветою на початку червня. Пара разом із 2023 року.
Святкування відбулося просто неба в Києві у колі близьких. Після церемонії подружжя вирушило у медовий місяць на Західну Україну, де насолоджувалося відпочинком серед природи.
Співачка SLAVIA цього року пережила одразу дві важливі події: вагітність і весілля. Артистка розписалася зі своїм коханим Андрієм у РАЦСі, відмовившись від гучного свята.
Невдовзі після цього у подружжя народився син Лев - перша дитина для співачки.
20-річна донька Олі Полякової Маша здивувала багатьох фанів. Живучи у США, де вона навчається, дівчина познайомилася зі своїм нареченим, Еденом Пассареллі.
У липні пара оголосила про заручини, а вже в середині місяця одружилася у США.
Весілля було камерним, але зворушливим - і стало однією з найбільш обговорюваних подій року.
Для репера OTOY 2025 рік також став сімейним. Влітку він зробив пропозицію бізнесвумен Марії Гаврилюк, а вже 13 вересня оголосив про їхній шлюб.
Пара не розкривала подробиць весілля і загалом тримає свої стосунки подалі від медіа.
Шанувальники дізналися про їхній роман лише на початку року, тож новина про весілля стала несподіванкою.
