Донька Олі Полякової замилувала рідкісним фото з чоловіком-американцем

14:44 19.04.2026 Нд
2 хв
Маша показала ніжний момент з обранцем на тлі весняного цвітіння
aimg Іванна Пашкевич
Маша Полякова з коханим (фото: instagram.com/marypoppers1)

21-річна донька співачки Олі Полякової Маша Полякова поділилася з підписниками новим кадром зі своїм чоловіком-американцем Еденом Пассареллі.

На фото дівчина позує із собакою на руках, ніжно прихилившись до коханого, який обіймає її на тлі квітучих дерев.

"Сімейне фото", - коротко підписала знімок Марія.

Реакція юзерів

У коментарях під новим фото старшої доньки артистки та її чоловіка-американця юзери засипали пару компліментами.

Водночас серед коментарів з’явилися й запитання про можливу вагітність доньки співачки.

  • Красунчики!!! Дуже гарні!
  • Всі файні та кучеряві
  • Красунчики, навіть схожі
  • Вагітна?
  • І всі кучеряві
  • Напевно вагітна

Маша Полякова з коханим (фото: instagram.com/marypoppers1)

Нагадаємо, на початку липня 2025 року Маша повідомила про заручини з Еденом Пассареллі.

Відомо, що їхні стосунки почалися ще в січні того ж року. Уже 17 липня дівчина оголосила, що вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

Поки що пара лише зареєструвала шлюб.

Батьки нареченої на самій церемонії не були присутні, однак закохані планують організувати велике святкування вже наступного року.

Раніше Оля Полякова вже показувала американського зятя в себе вдома, коли він разом із Машею приїжджав до України.

Тоді співачка жартувала, що молодята завітали до неї "з дарами", а також демонструвала подарунки, які вони привезли зі США.

Крім того, артистка вирішила познайомити Едена з українськими традиціями і влаштувала для нього похід до лазні.

Чоловік Маші Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Після цього Еден поділився своїми враженнями й зізнався, що був приємно здивований таким досвідом.

"Прекрасно! Мій американський мозок не може зрозуміти, що така класна річ існує. Мої м'язи ніколи не були настільки розслаблені, мої легені почуваються омолодженими, моя шкіра у чудовому стані. А в загальному це найбільший релакс у моєму житті", - поділився враженнями зять Полякової.

Також батько Маші, Вадим Буряковський, раніше зізнавався, що новина про шлюб доньки стала для них з Олею несподіванкою.

Водночас він зазначав, що до обранця доньки ставиться прихильно, хоча остаточні висновки воліє робити з часом.

Більше по темі:
Оля ПоляковаЗірки шоу-бізнесу